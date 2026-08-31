Шесть областей Украины остались без света 3 31.08.2026, 15:28

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Россия атаковала украинские города ракетой и 121 дроном.

В результате обстрелов России в шести областях Украины произошли новые отключения электроэнергии. Без света остались населенные пункты Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Николаевской областей — об в понедельник, 31 августа, пишет «Немецкая волна».

В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся везде, где это позволяет обстановка с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия атаки.

Херсон: двое погибших, четверо раненых

Утром 31 августа российский дрон атаковал медицинское учреждение в центре Херсона — пострадали двое сотрудников, сообщила Херсонская городская военная администрация. Пострадавших госпитализировали. В тот же день в результате ударов РФ в центре Херсона погибли еще два местных жителя, сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

Кроме того, в больницу доставили 33-летнего мужчину, получившего минно-взрывную травму в результате атаки дрона в Корабельном районе. За медицинской помощью также обратился 84-летний мужчина, раненный ударом российского беспилотника в Днепровском районе.

Пострадавшие в Кривом Роге и Киевской области

В Кривом Роге российский реактивный дрон типа Shahed поразил промышленное предприятие, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. «Идет аварийно-спасательная операция. Пожар уже локализован», — написал он в Telegram, уточнив, что в результате атаки ранены двое мужчин.

Еще четыре человека пострадали от российских ударов в Киевской области, сообщил руководитель областной администрации Тимур Ткаченко. «Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь оказывается», — указал он. По словам Ткаченко, в Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение, а в Бориспольском районе — три склада и многоквартирный дом.

В Славянске есть погибшие и пострадавшие

В Славянске Донецкой области авиабомба ФАБ-500 попала в многоэтажный жилой дом — ранены четыре человека в возрасте от 61 до 66 лет, сообщила Донецкая областная прокуратура. Также в результате атаки повреждены 34 многоквартирных и частных дома и 6 автомобилей. По факту случившегося начато досудебное расследование по подозрению в совершении военного преступления.

ГСЧС Украины сообщила о гибели двух человек в поселке Билбасовка Славянской общины в результате российского авиаудара. Один из погибших — ребенок, еще один человек получил ранения, говорится в сообщении службы в Telegram.

ВСУ: Россия атаковала Украину ракетой и 121 дроном

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 августа российские войска атаковали Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 беспилотником типов Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами «Пародия». Украинская ПВО сбила и подавила 96 дронов, а ракета Х-59 цели не достигла. Зафиксированы попадания в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 местах, уточнили в ВСУ.

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