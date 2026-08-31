Блогер нашел в Кракове «белорусские следы» 1 31.08.2026, 15:03

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Вавельскі замак

Фота: MOST

А на стенах Вавеля – упоминание белорусских городов.

В Вавельском замке можно найти мемориальные доски, посвященные Минску, Гомелю и Гродно, в центре Кракова находится здание, где впервые была напечатана «Дудка беларуская» Францишка Богушевича, а Владимир Короткевич поднимался на башню церкви Святой Марии. Блогер Глеб Лепейко проводит экскурсии по белорусским местам в Кракове. Журналист MOST посетил одно из них.

В начале XX века Вавель — комплекс с царским замком и собором — находился в плохом состоянии и нуждался в реставрации. После обретения Польшей независимости стало ясно, что для этого необходимы большие средства.

— В то время это была совершенно блестящая идея. Адольф Шишка-Богуш, руководивший реставрационными работами в Вавеле, предложил идею краудфандинга, — говорит Глеб.

Деньги могли жертвовать не только состоятельные люди. Имена тех, чей вклад покрыл хотя бы один день реставрационных работ, были размещены на небольших табличках в Вавеле. По словам Глеба, первое пожертвование поступило уже на следующий день после объявления о сборе средств — из Нью-Йорка.

Таблічкі на Вавельскім замку. Фота: MOST

788 таких табличек сохранились до наших дней, в том числе и с белорусским следом.

— Здесь Минск, здесь Гомель, а здесь Гродно, — говорит Глеб.

В центре Кракова находилась типография, где в 1891 году было опубликовано первое издание «Дудкі беларускай» Францишка Богушевича. Здание, где располагалась типография, сохранилось.

Друкарня Анчыца. Фота: MOST

Друг Богушевича, Александр Ельский, исследователь Беларуси, также был связан с Краковом. Глеб признает, что именно через его контакты они могли договориться о печати книги. Но он подчеркивает: точно неизвестно, как Бахушевич попал в эту типографию, поскольку подробного описания этой истории не сохранилось.

Теперь возникла идея установить на здании памятную табличку, которая напоминала бы об издании сборника.

Краковская академия знаний расположена на улице Славковской. С этим местом связаны три человека из белорусских земель.

— Я разделяю их по тому, что они делали во время восстания Калиновского. Это три разных сценария, — объясняет Глеб.

Адам Киркор — археолог и публицист. Он изучал курганы в Беларуси и Литве, выступал против восстания и публиковал в своих изданиях официальную информацию царских властей. Позже Киркор оказался в Кракове, где продолжил свою научную работу.

Акадэмія ведаў. Фота: MOST

Александр Ельский, «патриарх белорусских исследований», за несколько десятилетий работы написал тысячи статей о Беларуси: её истории, культуре, этнографии и географии. Ельски также собрал большую коллекцию исторических предметов. Часть из них — около 20 тысяч артефактов — он перевез в Краков. Это спасло их: музей Ельского на родине был позже разрушен во время Первой мировой войны.

Зигмунт Врублевский, уроженец Гродненской области, участвовал в восстании 1863 года, после которого был арестован и сослан. Позже он стал учёным и работал в Кракове. Вместе с Каролем Ольшевским Врублевский впервые получил жидкий кислород.

Экскурсия заканчивается возле церкви Святой Марии. История Владимира Короткевича связана с этим местом. В 1971 году писатель приехал в Краков и услышал знаменитый хейнал — мелодию, которая каждый час исполняется с церковной башни.

Короткевич хотел подняться к хейналастам. Сейчас это могут сделать туристы, но тогда доступ на башню был закрыт. По словам Глеба, им удалось договориться с капитаном пожарной службы, что Короткевичу разрешат подняться.

— Трубачи, конечно, очень удивились, что к ним поднялись двое иностранцев с четырьмя бутылками водки. Но водка сделала свое дело, и им разрешили остаться, — говорит Глеб.

По его словам, Караткевичу даже разрешили попробовать поиграть на трубе. Есть также история о том, что писатель остался на башне на ночь. Но эта часть истории уже рассказана косвенно, поэтому точно неизвестно, что произошло той ночью.

Марыяцкi касцёл. Фота з архіва Глеба Ляпейкі

После смерти Караткевича в его дневнике было найдено неопубликованное стихотворение «Вокруг Хейнала», в котором упоминается один из хейналистов.

— Там он просто назван по имени и фамилии. Караткевич вряд ли мог знать его имя и фамилию, если бы не встретил его, — отмечает Глеб.

Это лишь часть белорусских мест в Кракове. В маршруте есть и другие места, связанные с историей Великого княжества Литовского, белорусскими деятелями, литературой и наукой.

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