НАТО показало, что сделает с Калининградом 9 Витольд Янчис

31.08.2026, 14:48

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Альянс готов отвечать.

В июле российские военные в Калининградской области провели учения – отрабатывали порядок действий на случай мобилизации жителей региона. Уже в конце августа у границ эксклава союзники под руководством США собрали авиационную группировку.

Спустя неделю после учений военной авиации НАТО в Москву прибыл с необъявленным визитом директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Это был первый визит директора ЦРУ в Россию после того, как Кремль развязал полномасштабную войну против Украины.

Плановые мероприятия?

По всей России прошли или проходят мероприятия, на которых военные проверяют готовность системы принять большое количество новых мобилизованных, недавно со ссылкой на представителей западных разведок. Одна из таких проверок прошла в Калининградской области — туда специально прибыли военные из Санкт-Петербурга, которые отрабатывали практические процедуры мобилизации местных жителей: где их размещать, чем кормить, как обеспечивать оружием и всем необходимым для отправки в войска. Пока что Кремль не спешит сообщить, принято ли решение о мобилизации, возможно, что ее объявят после выборов в Госдуму в сентябре. Так что пока это только репетиция: система проверяет, готова ли она принять людей, которых ей пока еще не приказали забрать.

Мобилизация масс людей в армию может придать новый импульс российской военной машине, изрядно потрепанной Вооруженными силами Украины, но одновременно это сигнал и угроза западным странам и прежде всего Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Ситуация в регионе Балтийского моря напряженная. Шестнадцатого августа в воздушном пространстве Румынии появился — дрон, который уничтожили румынские ВВС. Двумя днями раньше итальянский Eurofighter, поднятый по тревоге с военной базы в литовском Шяуляй, сбил беспилотник над востоком Латвии — в 35 км от российской границы. Позднее выяснилось, что он был украинским и, вероятно, отклонился от курса под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, но была и версия, что украинский беспилотник посадили, перепрограммировали и отправили в Латвию с провокационными намерениями российские военные.

Ключ к воротам

В конце августа Североатлантический альянс неожиданно собрал в регионе Балтики впечатляющую группировку военной авиации. В состав группировки вошли: американские и норвежские истребители, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3A AWACS, разведчик Artemis II, летающие танкеры, ударные вертолёты Apache. По разным данным, в воздухе одновременно находилось от 25 до 50 машин.

Официальные лица цифру не назвали, сославшись на оперативную безопасность. Звездой стал EA-37B Compass Call — новейший американский самолет радиоэлектронной атаки, созданный для подавления связи, радаров и систем управления противника. Он присоединился к оперативной миссии с базы на Крите: долетел до Польши и около двух часов кружил западнее Калининграда. Какие задачи выполнял самолет у границы эксклава, неизвестно. Открытые данные не позволяют установить, была ли его специальная аппаратура задействована и какие именно системы могли быть объектом наблюдения. Однако сам маршрут показывает и доказывает, что американцы рядом с одной из самых насыщенных российскими установками ПВО и радиоэлектронной борьбы решили предъявить военную силу. Вполне возможно, что военно-воздушные силы НАТО демонстрировали, как они способны подавить современные российские оборонительные системы, дислоцированные в Калининграде.

Бумага и небо

За день до начала увертюры в воздушном пространстве Альянса рядом с Калининградской областью, немецкая Bild опубликовала материал с информацией о концепции сухопутной войны НАТО — NATO Land Warfighting Concept. НАТО рассчитывает остановить российское нападение на страны Балтии в три шага.

Первый — подавление ракетной угрозы, и приоритетная цель здесь — Калининградская область с ее концентрацией ПВО и ракетных комплексов.

Второй — «автономная зона» вдоль границ с Россией и Беларусью, где воюют только дроны и наземные роботы.

И третий — удары по логистике в глубине российской территории.

Совпадение это или нет, но повторю: сперва Bild публикует материал, как НАТО намеревается завоевать превосходство в воздухе и защищать страны Балтии, а на следующий день ВВС НАТО демонстрируют, что этот план существует не только на бумаге.

А еще неделю спустя в Москву прибыл с необъявленным визитом директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Зачем прилетал Рэтклифф?

Когда мы говорим о визите Рэтклиффа в Москву, первое что приходит в голову — удивление и шок: директор Центрального разведывательного управления США прилетает в Россию впервые после того, как Кремль развязал полномасштабную войну против Украины.

Прежде спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер являлись в Москву на бизнес-джетах. Но Рэтклифф прилетел в Москву на US Air Force Boeing C-17A Globemaster III, хотя мог бы использовать модифицированные для нужд ВВС США бизнес-джеты вроде C-40 Clipper или C-37A/B. Огромный военный транспортник, который в состоянии перебросить около ста десантников в полной экипировке, — один из символов мощи ВВС США, и это язык, который в Кремле как минимум со времени Петра I понимают лучше всего. СМИ называют несколько причин визита Рэтклиффа: вероятная российская мобилизация, усиление атак Украины по российской территории, война с Ираном или возможная провокация Москвы против стран, входящих в НАТО. Не исключено, что причина — прозаическая: осенью в США пройдут выборы в Конгресс, рейтинг Трампа, а следовательно, и его партии оставляет желать лучшего, и президенту США просто требуется что-то, что можно выдать за успех.

Текст на руках актеров

Активность ВВС в регионе Калининграда давно превратилась в рутину, перехваты российских военных самолетов с выключенными транспондерами — рутина настолько, что литовский Минобороны публикует их почти как прогноз погоды. Но крупные учения НАТО — другая история. В воздухе одновременно действовали самолеты, которые вели: разведку, целеуказание, радиоэлектронное подавление, среди них были истребители, заправщики. То есть состав, который требуется не для патрулирования, а для действий внутри российской системы ограничения доступа.

Учения ВВС Североатлантического альянса — одновременно и тренировка, и разведка, и недвусмысленный сигнал Кремлю.

А визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву — скорее всего, последнее предупреждение: не стоит пересекать совсем уже тонкую красную линию.

Далеко не всякая репетиция означает, что премьера назначена. Она означает другое: сценарий уже написан, роли распределены, а текст — на руках у актеров.

Витольд Янчис, The Moscow Times

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