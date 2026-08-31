Украинский МиГ-29 разнес место скопления российской пехоты 31.08.2026, 10:19

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В Сети появилось видео.

Еще одна группа российских пехотинцев не дождалась подкрепления – по месту их скопления нанес удар украинский истребитель МиГ-29. Кадры боевых действий опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале «Подсолнух».

По предварительным данным, сначала разведка обнаружила место скопления вражеской пехоты. Координаты сразу передали экипажам Воздушных сил – и те нанесли удар по цели авиабомбой.

На видео видно момент сброса боеприпаса и результат – участок, где прятались оккупанты, буквально зачистили, а пехоту противника ликвидировали.

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