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В Беларуси вводят новшество по пенсионному возрасту

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  • 31.08.2026, 10:22
  • 6,594
В Беларуси вводят новшество по пенсионному возрасту

Оно затронет работников одной из отраслей.

Минтруда Беларуси утвердило новое постановление, меняющее условия льготного пенсионного обеспечения для работников текстильной отрасли.

Ведомство определило обновленный перечень текстильных производств и профессий, занятость на которых дает право выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока.

Напомним, в настоящее время пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Таким образом, работники, включенные в новый список, смогут претендовать на пенсию в 53 и 58 лет соответственно.

Новое постановление отменяет действовавший ранее документ Минтруда, согласно которому работники текстильного производства, занятые на станках и машинах, могли выйти на пенсию уже в 50 лет — при условии, что их профильный стаж составлял не менее 20 лет.

Ранее сайт Charter97.org писал, повысят ли пенсионный возраст для белорусок.

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