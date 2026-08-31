В Беларуси вводят новшество по пенсионному возрасту 2 31.08.2026, 10:22

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Оно затронет работников одной из отраслей.

Минтруда Беларуси утвердило новое постановление, меняющее условия льготного пенсионного обеспечения для работников текстильной отрасли.

Ведомство определило обновленный перечень текстильных производств и профессий, занятость на которых дает право выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока.

Напомним, в настоящее время пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Таким образом, работники, включенные в новый список, смогут претендовать на пенсию в 53 и 58 лет соответственно.

Новое постановление отменяет действовавший ранее документ Минтруда, согласно которому работники текстильного производства, занятые на станках и машинах, могли выйти на пенсию уже в 50 лет — при условии, что их профильный стаж составлял не менее 20 лет.

Ранее сайт Charter97.org писал, повысят ли пенсионный возраст для белорусок.

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