В Беларуси вводят новшество по пенсионному возрасту

В Беларуси вводят новшество по пенсионному возрасту2
- 31.08.2026, 10:22
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Оно затронет работников одной из отраслей.
Минтруда Беларуси утвердило новое постановление, меняющее условия льготного пенсионного обеспечения для работников текстильной отрасли.
Ведомство определило обновленный перечень текстильных производств и профессий, занятость на которых дает право выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока.
Напомним, в настоящее время пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Таким образом, работники, включенные в новый список, смогут претендовать на пенсию в 53 и 58 лет соответственно.
Новое постановление отменяет действовавший ранее документ Минтруда, согласно которому работники текстильного производства, занятые на станках и машинах, могли выйти на пенсию уже в 50 лет — при условии, что их профильный стаж составлял не менее 20 лет.
Ранее сайт Charter97.org писал, повысят ли пенсионный возраст для белорусок.