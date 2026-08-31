Доллар готовится к новому рывку 3 31.08.2026, 10:05

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Уже на этой неделе американская валюта может вырасти.

К окончанию прошлой недели обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке вырос до годового максимума в USD/BYN 3,0396. Итого за пять торговых сессий доллар прибавил +2,25%, годовой прирост курса увеличился до +4,72%. Объём торгов долларом на БВФБ за прошлую неделю сложился в 60,285 млн долларов, что соответствует средним показаниям. Каких курсов валют ждать в начале сентября, рассказывает в традиционном прогнозе для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Падение российского рубля

Курс российского рубля на белорусских валютных торгах в это же время составил RUB/BYN 3,5623 за 100 российских рублей, потеряв за прошлую неделю -1,04%. Общее снижение курса рубля к началу года составляет по итогу недели -3,87%. Объём торгов рублём на БВФБ за пять торговых сессий составил 17 959, 240 млн рублей, что также соответствует средним значениям за год.

На российском финансовом рынке курс доллар закончил прошлую неделю немного выше 86 рублей USD/RUB 86,15. Не помогло российской валюте даже окончание налогового периода. Объём продажи валюты на внебиржевом рынке оказался существенно ниже ожидаемого. Таким образом, с учётом сохраняющихся покупок валюты Минфином России и ростом со стороны импортёров, с началом сентября тренд на ослабление курса рубля к основным валютам может продолжиться. Но, как мы неоднократно замечали, в целом это соответствует интересам российского бюджета, поскольку высокий обменный курс рубля увеличит поступления в государственную казну.

Заявление главы ФРС укрепляет доллар

К окончанию прошлой недели мировой финансовый рынок получил очередную вишенку на торте. Собственно, так бывает достаточно часто, и в этот раз таким сюрпризом стало выступление главы ФРС Кевина Уорша на международном симпозиуме в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг.

Собственно, само по себе появление господина Уорша не стало сюрпризом. Но это было первое, после назначения нового главы ФРС в мае этого года, расширенное выступление Уорша с видением финансовой политики регулятора. Особенно в преддверии сентябрьского заседание ФРС, на котором не исключено повышение процентной ставки. Собственно, именно эти сигналы ожидал финансовый рынок, и можно сказаьб, что он их получил.

Отметив, что в целом состояние экономики Штатов вполне удовлетворительное (занятость высокая, доходы экономики растут, потребление также), руководитель ФРС остановился на инфляции и допустил, что в том случае, если сентябрьские показатели не покажут тенденции к снижению, регулятор оставляет за собой право на реагирование.

Этого хватило, чтобы по итогам пятницы курс основной валютной пары EUR/USD обвалился до 1,1583, а золото потеряло по итогам последнего дня прошлой недели –160 пунктов. Доходность 10-леих трежерис закрепилась выше 4,702%, а по 30-летним бумагам доходность вернулась выше 5,20%. Прогноз повышения ставки вырос до 57% против 35% накануне симпозиума.

Прогноз на неделю

Всё внимание мирового рынка теперь будет обращено на ближайшие данные по занятости NFP в пятницу, 4 сентября, и инфляционные показатели CPI также в пятницу, 11 сентября. Именно на основании этого ФРС будет принимать решения о ставке во второй половине сентября.

С началом текущей недели курс доллара на белорусском рынке может продолжить рост при одновременном снижении курса российского рубля. Вероятно, это движение вверх не будет критичным, но до отметки в USD/BYN 3,085 доллар может подрасти.

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