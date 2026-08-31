СК РФ снял обвинение в убийстве со знакомого с Путиным криминального авторитета 5 31.08.2026, 9:25

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Илья Трабер

Фото: «Фонтанка»

Илья Трабер признан непричастным к преступлению.

Следственный комитет России снял с петербургского бизнесмена и знакомого Владимира Путина Илья Трабера обвинение в убийстве предпринимателя Александра Петрова, пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. По данным издания, следствие пришло к выводу о полной непричастности Трабера к преступлению. За несколько дней до этого 75-летнего предпринимателя освободили из СИЗО «Лефортово» в Москве из-за «резкого ухудшения здоровья». Он отправился в Петербург, где, как отмечает «Фонтанка», провел ряд встреч с представителями власти и бизнеса. При этом Трабер получил право на реабилитацию и возмещение вреда за незаконное содержание под стражей.

Сотрудники ФСБ задержали Трабера 17 июня по делу об убийстве в 2020 году выборгского бизнесмена Петрова, который считался его правой рукой. Вместе с Трабером был задержан его многолетний деловой партнер Владимир Даниленко. После ареста предприниматель вышел из состава учредителей нескольких компаний, в том числе «Приморского УПК» — одного из крупнейших новых портовых комплексов России. Трабер входит в число наиболее влиятельных бизнесменов Петербурга, которого прокуратура Испании называла одним из лидеров Тамбовской ОПГ. В 1990-х он контролировал петербургский пост, находящийся в нем нефтяной терминал и ряд топливных компаний. Во время работы в мэрии Петербурга Путин помогал бизнесу Трабера, напоминает The Moscow Times.

Знакомство Путина с предпринимателем подтверждал представитель Кремля Дмитрий Песков, однако подчеркивал, что у них были исключительно рабочие отношения. При этом Трабер был почетным гостем на праздновании дня рождения Путина как минимум в 2004 и 2016 годах, писал The Insider. Телеканал «Дождь» в своем расследовании называл его «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин».

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