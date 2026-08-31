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Федоров сделал предложение Вашингтону

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  • 31.08.2026, 9:47
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Федоров сделал предложение Вашингтону
Михаил Федоров
Фото: Getty Images

Экс-министр Украины предлагает помощь в создании армии дронов.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что готов помочь Соединенным Штатам «создать армию дронов» в обмен на поставку Украине ракет для систем Patriot.

Об этом Федоров заявил в интервью Financial Times.

По словам экс-министра обороны, он «очень рад помочь Америке создать армию дронов — особенно в обмен на ракеты-перехватчики Patriot, чтобы мы смогли пережить эту зиму».

«Я готов пойти на такой обмен», — подчеркнул он.

Федоров также не стал комментировать, планирует ли он встречи с представителями администрации Дональда Трампа в Вашингтоне.

28 августа Федоров заявил, что стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. Они уже обсудили развитие беспилотников, автономных систем, ПВО и экосистемы defense tech.

По его словам, Крозетто лично предложил ему присоединиться к работе в качестве советника. В этой роли Федоров будет помогать Италии развивать современные оборонные технологии, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности.

О том, что Крозетто предложил Федорову должность советника, стало известно в конце июля. Министр рассказывал газете La Repubblica, что позвонил Федорову на следующий день после его увольнения. Тот, по его словам, был тронут этим предложением и воспринял его как проявление уважения и дружбы.

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