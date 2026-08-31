В Кремле высказались о встрече Путина и Лукашенко после визита главы ЦРУ в Москву

В Кремле высказались о встрече Путина и Лукашенко после визита главы ЦРУ в Москву4
- 31.08.2026, 7:47
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Слово взял Песков.
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что контакты российского диктатора Владимира Путина и правителя Лукашенка не связаны с визитом главы ЦРУ в Москву.
Такое утверждение Песков сделал в комментарии российскому пропагандистку Павлу Зарубину.
Спикер Кремля отметил, что отношения Москвы и Минска — «это совершенно самостоятельное измерение», которое якобы никак «не зависит от контактов с американцами».
Комментируя визит Джона Рэтклиффа в российскую столицу, Песков утверждает, что контакты по линии спецслужб «носят регулярный характер».
Встреча Путина с Лукашенко состоялась в субботу, 29 августа, в резиденции российского диктатора в Ново-Огарево.
Ранее на этой неделе, 25 августа, в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день СМИ сообщили, что США попросили Украину воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северу России на время пребывания делегации, а издание WSJ предположило, что Рэтклифф мог приехать в Москву с предупреждением для Путина на фоне разведданных о подготовке Россией мобилизации и возможной проверке решимости НАТО.