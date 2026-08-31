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Назван дешевый продукт для снижения холестерина

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  • 31.08.2026, 8:27
  • 8,488
Назван дешевый продукт для снижения холестерина

Его стоит включить в свой рацион.

Контролировать уровень холестерина не обязательно означает покупать дорогие продукты или полностью менять привычный рацион. Один из доступных продуктов подходит для самых разных блюд — от карри до салатов.

Речь идет о нуте. Как пишет The Mirror, эксперт по питанию Люси Кершоу из Nature’s Best назвала его одним из доступных продуктов, которые можно включить в рацион, ориентированный на поддержание здорового уровня холестерина.

При этом нут сам по себе не снижает уровень холестерина напрямую. Однако он может помочь заменить продукты, которые содержат много насыщенных жиров, и тем самым сделать рацион более благоприятным для поддержания нормального уровня холестерина.

Кершоу объяснила: «Некоторые виды красного и переработанного мяса, включая сосиски, бекон и ветчину, могут содержать много насыщенных жиров. При чрезмерном употреблении они способны способствовать повышению уровня холестерина».

По словам эксперта, часть таких продуктов можно заменить растительными источниками белка, включая нут, фасоль и чечевицу. «Это простой способ сократить потребление насыщенных жиров», — отметила Кершоу. Она также добавила, что консервированный нут и другие бобовые недороги и удобны в использовании, а сушеные бобовые можно покупать большими упаковками всего за несколько фунтов.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, что чрезмерное употребление насыщенных жиров может повышать уровень липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина, в крови и увеличивать риск сердечных заболеваний. В рекомендациях NHS также говорится, что добавление овощей и бобовых в блюда помогает уменьшить количество насыщенных жиров в рационе.

Нут относится к бобовым и от природы содержит мало жира, одновременно являясь источником клетчатки и белка. NHS указывает, что бобовые, включая фасоль, горох и чечевицу, от природы содержат мало жира и много клетчатки, белка, витаминов и минералов.

Британская благотворительная организация HEART UK также относит нут к продуктам с растительным белком, которые подходят для рациона с учетом уровня холестерина. Наряду с другими видами фасоли и чечевицей организация рекомендует регулярно включать бобовые в здоровый рацион. Одна порция примерно соответствует половине большой банки нута после слива жидкости.

Недорогой нут не требует сложного приготовления и легко добавляется в повседневные блюда. Кершоу рекомендует использовать его в соусах, дипах, карри и запеканках. Нут также можно запекать, а затем добавлять в салаты или блюда, приготовленные методом быстрой обжарки.

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