Польский спецназ впервые в НАТО прошел «украинскую» школу выживания 4 31.08.2026, 8:34

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Фото: AP

Программу разработали американские «зеленые береты».

В Германии польский спецназ первым среди союзников по НАТО прошел обучение, разработанное на основе боевого опыта украинских военных в противостоянии с Россией. Сценарий учений предполагает скрытное продвижение сквозь вражеские линии и поражение цели с помощью дрона. Об этом сообщает Associated Press.

Программу разработали американские «зеленые береты» — изначально для собственных подразделений, взяв за основу реальные проблемы, с которыми столкнулись украинские войска в боях против России. Учения стартовали в пятницу на полигоне под Гогенфельсом в Германии; уже третий год эта база используется для подобных тренировок, но раньше их проходили исключительно американские команды.

Сценарий разворачивается на территории площадью 1100 квадратных миль и рассчитан на несколько дней. Сначала польскому спецназу нужно незаметно миновать американское подразделение воздушно-десантной пехоты, которое имитирует противника и выстраивает условную линию фронта.

Далее команде предстоит преодолеть около 60 миль немецкой сельской местности — мимо ферм, деревень, частных и государственных камер наблюдения и даже 40-тысячного города Амберг, — чтобы добраться до другого полигона возле Графенвера и уничтожить условную цель.

Во время перехода польские бойцы снимают военную форму и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы не привлекать внимания. Большинство местных жителей Германии о факте проведения учений не знают, что превращает происходящее в реальную проверку способности спецназа незаметно «раствориться» среди населения.

Если кого-то из группы заметят и сообщат в полицию, эта информация попадет к военным, которые используют ее, чтобы вычислить местонахождение команды.

Кроме того, американские войска параллельно ведут поиск польского спецназа с помощью собственных дронов — в предыдущих версиях учений в их распоряжении было более сотни беспилотников. Если группу обнаружат, в дело вступают дополнительные силы: военная полиция с собаками или новые дроны. По условиям сценария участников могут условно «захватить» или «уничтожить».

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