В Минске начали проектировать четвертую линию метро 4 31.08.2026, 8:04

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От площади Бангалор в направлении улицы Харьковской.

В Минске приступили к проектированию первого участка четвертой линии метро — от площади Бангалор в направлении улицы Харьковской. Это решение стало неожиданностью: ранее приоритетным считался противоположный маршрут, в сторону станции «Академия наук». Об этом сообщил в эфире СТВ первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов.

По его словам, конфигурация будущей линии пересматривалась уже не раз и в дальнейшем может измениться снова — в зависимости от того, как будет развиваться город и меняться транспортная нагрузка.

«Я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции „Площадь Бангалор“ в центр, в сторону станции „Академия наук“. Мы к этому готовились. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребовано будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковской», — пояснил он.

При этом в «Минскметропроекте» не отказались от планов продлить Зеленолужскую линию на север столицы. Протасов подчеркнул, что довести ее до Зеленого Луга по-прежнему намерены.

«Проект этот есть, просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим», — отметил он.

Кроме того, в перспективных планах развития Зеленолужской линии заложена станция «Логойская». По словам Протасова, в будущем она может превратиться в полноценный транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий связь метро с транспортным сообщением в направлении Логойска.

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