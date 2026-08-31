Вы можете подарить детям украинских защитников неделю без войны 31.08.2026, 8:54

Начался сбор средств на организацию рождественского лагеря.

Чешский благотворительный фонд Dům Dobra объявил сбор средств на организацию зимнего лагеря ROOTS Camp для детей украинских защитников.

Детство этих ребят проходит под звуки сирен и взрывов, в постоянной тревоге и ожидании вестей от родителей, которые находятся на передовой. Организаторы признают: остановить войну они не в силах, но могут подарить детям маленькое рождественское чудо — неделю вдали от нее.

«В тишине чешских гор дети смогут почувствовать себя в безопасности — играть, творить, веселиться и заводить новых друзей. Специальная программа с опытными психологами поможет им укрепить эмоциональную устойчивость, научиться справляться со стрессом, лучше понимать свои эмоции и находить внутреннюю опору. А занятия английским языком и работа с инструментами искусственного интеллекта помогут расширить кругозор, поверить в свои силы и увидеть больше возможностей для себя в будущем», — рассказали организаторы.

Для детей, которые долгое время живут в состоянии тревоги, такая неделя — не просто отдых, а шанс восстановить внутренние силы, почувствовать поддержку окружающих и просто побыть детьми.

Участие в лагере будет полностью бесплатным для семей. Сейчас фонду необходимо собрать средства на дорогу, проживание, питание и программу для детей.

Организаторы призывают поддержать сбор любой суммой или поделиться этой информацией — по их словам, эта помощь станет не просто вкладом в лагерь, а вкладом в будущее детей.

Финансово помочь в организации детского лагеря можно по ссылке

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