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Матч между минским и московским «Динамо» закончился массовой дракой хоккеистов

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  • 31.08.2026, 9:30
  • 6,200
Матч между минским и московским «Динамо» закончился массовой дракой хоккеистов

Видеофакт.

После сирены об окончании финала Кубка мэра, который достался московскому «Динамо» (4:1), на льду арены «Мегаспорт» приключилась драка с участием хоккеистов российской команды и минского «Динамо».

Ее во многом породил эпизод, который имел место парой минут ранее. Форвард москвичей Андрей Никонов уронил на лед защитника «зубров» Николаса Мелоша. Последний в результате получил травму, с немалой долей вероятности — перелом ноги.

В итоге все завершилось массовой потасовкой, видео которой привел телеграм-канал КХЛ.

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