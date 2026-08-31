Матч между минским и московским «Динамо» закончился массовой дракой хоккеистов 8 31.08.2026, 9:30

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Видеофакт.

После сирены об окончании финала Кубка мэра, который достался московскому «Динамо» (4:1), на льду арены «Мегаспорт» приключилась драка с участием хоккеистов российской команды и минского «Динамо».

Ее во многом породил эпизод, который имел место парой минут ранее. Форвард москвичей Андрей Никонов уронил на лед защитника «зубров» Николаса Мелоша. Последний в результате получил травму, с немалой долей вероятности — перелом ноги.

В итоге все завершилось массовой потасовкой, видео которой привел телеграм-канал КХЛ.

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