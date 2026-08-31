Что произойдет с организмом, если целый год не ужинать 3 31.08.2026, 9:40

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Попытка быстрее сбросить вес нередко заставляет людей полностью отказываться от вечернего приема пищи.

Однако такая стратегия может дать лишь небольшой эффект и сама по себе не обеспечивает устойчивого снижения веса, пишет «Курсор».

В приведенном исследовании специалисты проанализировали данные 139 взрослых в возрасте от 25 до 45 лет с ожирением. Участников разделили на группы с разными режимами питания, чтобы оценить влияние времени приема пищи на изменение массы тела.

Результаты показали, что ограничение вечернего питания давало определенные изменения, однако существенного преимущества в борьбе с лишним весом обнаружено не было. Для похудения гораздо большее значение имеет общий рацион и количество получаемой энергии, а не сам факт наличия или отсутствия ужина.

При этом длительные и чрезмерные ограничения в питании могут создавать дополнительные проблемы. Недостаточное поступление питательных веществ способно негативно отражаться на работе пищеварительной и иммунной систем, а несбалансированный рацион в долгосрочной перспективе неблагоприятен и для сердечно-сосудистого здоровья.

Поэтому вместо полного отказа от еды вечером специалисты рекомендуют обратить внимание на состав последнего приема пищи.

Ужин можно сделать более легким, включив в него овощи и источник белка. В качестве последнего подойдут, например, рыба или морепродукты. Конкретный размер порции и время приема пищи при этом зависят от общего рациона, режима дня и индивидуальных потребностей.

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