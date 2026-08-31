От белорусов начали скрывать, казалось бы, безобидный факт 24 31.08.2026, 12:13

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Называть возраст правителя — запрещено?

30 августа правителю Беларуси исполнилось 72 года. Но государственные СМИ об этом факте умалчивают, а пресс-служба Александра Лукашенко не сообщила даже о поздравлении от Владимира Путина.

По состоянию на вечер воскресенья на сайте правителя висела лишь новость о том, что Лукашенко поздравил с Днем шахтера коллектив и ветеранов ОАО «Беларуськалий». О том, что правителю исполнилось 72 года — ни слова. Аналогичная ситуация наблюдалась в госСМИ.

Между тем из сообщении пресс-службы Кремля стало известно, что Лукашенко дважды поздравил Владимир Путин: сначала телеграммой, а затем во время телефонного звонка.

«Салідарнасць» уже отмечала: по всей видимости, госпропаганде запретили говорить о возрасте правителя. Два года назад пресс-служба Лукашенко и госСМИ «забыли» о его 70-летии.

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