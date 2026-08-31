США нанесли удар по иранскому острову Ларак

США нанесли удар по иранскому острову Ларак2
- 31.08.2026, 7:44
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Поражены ракетные установки КСИР.
Соединенные Штаты атаковали две ракетные установки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенные на иранском острове Ларак. Об этом со ссылкой на Al Jazeera сообщается в материале издания.
По информации агентства, удар был нанесен в воскресенье, 30 августа, — в момент, когда установки готовились к запуску ракет с морскими минами в сторону Ормузского пролива.
В КСИР подтвердили гибель и ранение нескольких военнослужащих и мирных жителей в результате атаки, при этом точных данных о числе пострадавших не привели. Корпус пообещал ответить на удар и найти виновных.
Ранее, 26 августа, Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио проинформировал ряд зарубежных коллег: новых ударов по Ирану в ближайшее время не планируется. По данным издания, вместо военных действий Вашингтон намерен сделать ставку на усиление морской блокады, ужесточение санкционного давления и максимальное увеличение объемов транспортировки нефти через Ормузский пролив.
Как рассказал Axios второй источник в американской администрации, такой курс, вероятнее всего, сохранится как минимум до окончания промежуточных выборов — после чего вопрос о возможной новой военной операции может снова оказаться на повестке дня.
Заявление Рубио, адресованное министрам иностранных дел союзных государств, прозвучало на фоне разминирования большей части Ормузского пролива и постепенного восстановления танкерного судоходства — что заметно ослабляет способность Ирана влиять на мировые энергетические рынки, отмечается в публикации.