Глава ЦРУ неслучайно летел в Москву через Ригу? 31.08.2026, 10:55

9,518

Джон Рэтклифф

Фото: Getty Images

Версия украинского дипломата.

Странный маршрут из США в Россию с пересадкой в Риге директору США проложили не без причины, высказал мнение экс-посол Украин в Вашингтоне Валерий Чалый. Таким способом, во-первых, пытались передать сигнал Кремлю, показав, что страны Балтии под надежной защитой Соединенных Штатов. Во-вторых, Джон Рэтклифф мог передать какое-то послание властям Латвии, находясь какое-то время в аэропорту перед тем, как сесть в С-17. Своей версией визита директора ЦРУ в Москву Валерий Чалый поделился со зрителями «24 канала» на YouTube.

«Маршрут через Ригу. Ясно, что это не тайный маршрут. Там все было видно, очевидно. Он демонстративно летел через Ригу (Латвию) туда и назад. Я думаю, это сигнал. По-другому объяснить сложно, потому что перезаправка и обслуживание происходит не там таких самолетов. У них есть базы в Европе, которые на этом специализируются. Вы можете просто поискать, кто в Москву через Ригу летал. Я думаю, что вы очень долго будете искать», — отметил важный нюанс дипломат.

«Что это значит? Возможно, он сигнал подавал, что мы со странами Балтии, что Америка помнит. Там же общение в аэропорту происходит. Что мы знаем по Москве? С кем встречался точно, не знаем. Только слышали, что глава российской разведки Нарышкин заявил, что он встречался, но глаза его были лживые, а руки тряслись, значит это не только он встречался. Тут можно предположить, что готовилась или состоялась встреча с Путиным. Могу на 90% допустить, что готовилась встреча с Путиным или состоялась», — добавил Чалый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com