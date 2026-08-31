закрыть
1 сентября 2026, вторник, 1:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зимбабвийский диктатор заявил о «семейных узах» с Лукашенко

11
  • 31.08.2026, 8:43
  • 7,642
Зимбабвийский диктатор заявил о «семейных узах» с Лукашенко

Двух автократов связывают интересные отношения.

Зимбабвийский правитель Эммерсон Мнангагва заявил про почти семейные узы с диктатором Лукашенко, рассказали на ОНТ.

— У нас с президентом Лукашенко сложились особые, личные отношения… Мы друзья, нас связывают братские, почти семейные узы, - прокомментировал он.

Мнангагва подчеркнул, что якобы и на уровне государств между Беларусью и Зимбабве — близкие отношения:

— Мы семья, понимаете? Беларусь и Зимбабве — это семья.

Зимбабвийский правитель рассказал, что в его ближайших планах нет визита в Минск, однако он не исключил подобных поездок в будущем.

Как писал сайт Charter97.org, сын Эммерсон Мнангагвы Коллинз Мнангагва недавно был отправлен на реабилитацию в Беларусь после того, как, по данным источников, пристрастился к наркотикам.

Также зимбабвийские оппозиционеры сообщали, что Мнангагва мог перевезти в Беларусь золото Зимбабве.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран