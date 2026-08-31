Зимбабвийский диктатор заявил о «семейных узах» с Лукашенко

Зимбабвийский диктатор заявил о «семейных узах» с Лукашенко11
- 31.08.2026, 8:43
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Двух автократов связывают интересные отношения.
Зимбабвийский правитель Эммерсон Мнангагва заявил про почти семейные узы с диктатором Лукашенко, рассказали на ОНТ.
— У нас с президентом Лукашенко сложились особые, личные отношения… Мы друзья, нас связывают братские, почти семейные узы, - прокомментировал он.
Мнангагва подчеркнул, что якобы и на уровне государств между Беларусью и Зимбабве — близкие отношения:
— Мы семья, понимаете? Беларусь и Зимбабве — это семья.
Зимбабвийский правитель рассказал, что в его ближайших планах нет визита в Минск, однако он не исключил подобных поездок в будущем.
Как писал сайт Charter97.org, сын Эммерсон Мнангагвы Коллинз Мнангагва недавно был отправлен на реабилитацию в Беларусь после того, как, по данным источников, пристрастился к наркотикам.
Также зимбабвийские оппозиционеры сообщали, что Мнангагва мог перевезти в Беларусь золото Зимбабве.