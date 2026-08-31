«Сэкономил около 157 евро»: белорус рассказал о скидках в Польше 7 31.08.2026, 9:13

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Он месяц собирал чеки, чтобы узнать, сколько можно сэкономить на акциях.

Николай (имя изменено) живет в Польше несколько лет. Недавно он решил провести небольшой эксперимент: собрать на протяжении месяца чеки в магазинах местной сети Biedronka, чтобы узнать, сколько его семья (из четырех человек) экономит на скидках. О результатах он поделился с «Салідарнасцю».

— Первое время в Польше все казалось дорогим по сравнению с Беларусью. Но знакомые меня успокоили: поставь приложения местных сетей и начинай экономить. Ближе всех была «Бедронка», с нее и начал, — рассказал Николай.

Когда открыли границу, в магазинах стало заметно больше земляков, которые стали приезжать к родным, а также на закупы. Тогда и родилась идея собирать чеки.

— Однажды встретил пару с тележкой, полной товаров. По разговору понял, что минчане. Они глядели по сторонам, комментировали скидки и акции. В какой-то момент мужчина не выдержал и выдал: «И как только несчастные поляки выживают? Тут же от скидочных ценников в глазах рябит». А когда увидел удивленное лицо жены, то пояснил, что это был сарказм, — вспомнил одну характерную историю наш собеседник.

И добавил от себя, что его смешат нелепые фантазии БТ о «несчастных» поляках, которые разве что последнюю крысу не доедают за мусорным баком.

В июле Николай собрал все чеки, полученные в «Бедронке». Сумма затрат составила 1723 злотых (400 евро по среднемесячному курсу). Сумма скидок при этом равняется 675 злотых (около 157 евро).

И это еще не все. Суммы некоторых единовременных покупок дважды давали ему бонусы на покупки на сумму 20 злотых. За эти деньги на протяжении нескольких дней можно было купить товары к учебному году.

Суммы скидок бывают разными. Иногда это несколько злотых, а бывает и до ста злотых при сумме затрат в две сотни.

«Удобно то, что ты можешь перед выходом из дома узнать актуальные скидки в приложении. Например, акции на масло, сыр, красную рыбу, соки детям. А за другими товарами можно пойти в другую сеть, где на них своя скидка», — рассказал Николай.

По его словам, в Польше действительно высокие цены. Но система скидок, бонусов, бесконечные акции помогают не только экономить, но и позволить себе то, что раньше было по разве что по праздникам: «Тот же кофе хороший стоит дорого, но раз в месяц обязательно будет акция 1+1, то есть две пачки по цене одной. И так с другими продуктами. В Беларуси я никогда регулярно не покупал оливковое масло, не говоря уже о филе лосося. А здесь все это стало нормой».

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