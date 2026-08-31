Google после указа Трампа переименовал для США озеро Онтарио 9 31.08.2026, 9:34

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Американский президент пошел на этот шаг на фоне конфликта с Канадой.

Картографический сервис Google Maps с пятницы, 29 августа, начал выполнять указ президента США Дональда Трампа от 27 августа о переименовании озера Онтарио — самого маленького из пяти Великих озер, расположенных на границе страны с Канадой, — в «озеро Америка». Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте корпорации Google, пишет «Немецкая волна».

Решение о переименовании озера на картах в Google объяснили тем, что указ Трампа вносит изменения в Информационную систему географических названий США (GNIS). «Поскольку мы обновляем Google Maps в соответствии с данными официальных государственных источников (для США такой источник — GNIS), пользователи сервиса в США увидят название „озеро Америка“, в Канаде — по-прежнему „озеро Онтарио“, а пользователи в других странах — оба варианта», — указано в комментарии корпорации.

Представители Google подчеркнули, что «эти изменения соответствуют нашей давней политике в отношении водоемов, названия которых различаются в разных странах».

В феврале 2025 года Google после указа Трампа переименовал Мексиканский залив

Переименование озера Онтарио — не первый случай переименования географического объекта после возвращения Трампа к власти в январе 2025 года. Менее чем через месяц после инаугурации 47-го президента США сервис переименовал для пользователей в США Мексиканский залив в Американский залив. За пределами страны новое название указывается в скобках после традиционного.

Переименование на странице сервиса произошло после того, как название залива изменили в GNIS. Одновременно с этим власти США по инициативе Трампа вернули горе Денали на Аляске название Мак-Кинли, которое использовалось с 1896 года по 1975-й.

Трамп переименовал озеро после провала сделки с Канадой, Карни ответил

Название озера Онтарио поменяли через несколько дней после того, как США и Канаде не удалось договориться о новой торговой сделке. Из-за срыва переговоров Вашингтон ввел таможенные пошлины в размере 50% на ряд товаров из соседней страны. В ответ Оттава также анонсировала пошлины до 50%.

Сразу после переименования озера администрацией США премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что прежнее наименование существовало более 400 лет: «Оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости США». «Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые связи, внешняя политика, национальные памятники и даже гидронимы. Канадцы же знают: называть вещи своими именами — значит называть это озеро Онтарио. Так было, так есть и так будет всегда», — написал тогда Карни на своей странице в соцсети X.

Кроме того, 29 августа премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд установил на канадском берегу переименованного водоема билборд с надписью «Озеро Онтарио: Сейчас и всегда» на английском и французском языках. «Президент Трамп может называть его как угодно, но я могу сказать вам, что остальной мир всегда будет называть его озером Онтарио», — отметил Форд.

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