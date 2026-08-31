The Economist: Путин заявил окружению, что его повесят 26 31.08.2026, 14:34

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Фото: Getty Images

Нежелание Кремля отступать коренится в криминальной политике России.

29 августа, выступая перед преподавателями и студентами одного из московских университетов, Путин заявил, что косатки питаются белыми медведями. «Такова пищевая цепочка», — сказал российский президент, добавив, что детей нужно учить этому, «чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводим специальную военную операцию» — так Кремль называет войну против Украины, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Заявление — выдумка, нет известных случаев, когда косатка съедала белого медведя. Однако оно показывает хищническую логику российского президента.

Россия уже несколько лет не может добиться значительного прогресса на фронте, а война все больше превращается в разрушительное противостояние беспилотников и ракет. При этом Путин не демонстрирует готовности отступать. На Западе опасаются, что он попытается выйти из тупика через новую эскалацию.

Признаки тревоги уже заметны. 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф неожиданно прилетел в Москву. По одной из версий, он мог предупредить Путина о последствиях нападения на страны НАТО. Через несколько дней Финляндия попросила Швецию усилить наблюдение за границей с Россией. Германия готовится возложить на Москву ответственность за атаку беспилотника в аэропорту Лейпцига, а Румыния сообщила об уничтожении российского морского дрона.

Тем временем Путин дал понять, что прекращать войну не собирается. После украинских ударов по российским НПЗ и логистическим объектам он пообещал «ответный удар по наиболее чувствительным секторам вашей экономики». «Специальная военная операция продолжается. Мы будем двигаться только вперед», — заявил президент.

Источники, близкие к Кремлю, считают, что Путин после нескольких недель размышлений мог выбрать дальнейшую эскалацию. Один из его давних соратников утверждает, что российский лидер способен воспринимать попытки Запада договориться как проявление слабости.

«Главная причина продолжения войны связана с сохранением власти самого Путина. В Кремле растет тревога из-за ухудшения настроений в обществе и среди элит», — пишет издание По данным «Левада-центра», 57% россиян называют ситуацию в стране «напряженной».

Путин, вероятно, опасается, что завершение войны без захвата всего Донбасса будет воспринято как поражение. «Они меня повесят», — сказал он, по словам одного из инсайдеров, своим приближенным.

Поэтому Кремль может усилить удары по Украине, набор военнослужащих и репрессии внутри России. Однако такая стратегия не решит проблем страны, а лишь увеличит страдания населения и риск новой нестабильности.

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