Дроны ВСУ атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге 1 31.08.2026, 10:33

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иллюстративное фото: Коммерсант

Местные жители сняли на видео пролет дронов.

31 августа под атакой украинских дронов оказался российский город Екатеринбург. Целью атаки стал логистический хаб маркетплейса Wildberries, расположенный в этом городе примерно в 2 тыс. км от Украины, пишет «Обозреватель».

О взрывах в районе склада Wildberries в Екатеринбурге в Exilenova+ сообщили в 10 часов утра по минскому времени.

«Сегодня ударные БПЛА атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге», — говорилось в сообщении.

Пока говорить о поражении склада не приходилось: местные жители сняли на видео пролет дронов и падение одного из них в считанных метрах от объекта. Площадь склада — более 150 тыс. кв. м.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о «попадании беспилотников и обломков» на территории логистического центра. «Зафиксированы возгорания», — добавил он.

Это уже не первая попытка Сил обороны Украины добраться до этого логистического хаба: он подвергался атакам в конце июля и в начале августа. В ходе одной из атак удар пришелся по парковке возле склада — там сгорели автомобили.

Режим «беспилотной опасности» в Свердловской области РФ объявили около 7 часов утра.

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