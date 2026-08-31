Дроны ВСУ атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге

Дроны ВСУ атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге1
- 31.08.2026, 10:33
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Местные жители сняли на видео пролет дронов.
31 августа под атакой украинских дронов оказался российский город Екатеринбург. Целью атаки стал логистический хаб маркетплейса Wildberries, расположенный в этом городе примерно в 2 тыс. км от Украины, пишет «Обозреватель».
О взрывах в районе склада Wildberries в Екатеринбурге в Exilenova+ сообщили в 10 часов утра по минскому времени.
«Сегодня ударные БПЛА атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге», — говорилось в сообщении.
Пока говорить о поражении склада не приходилось: местные жители сняли на видео пролет дронов и падение одного из них в считанных метрах от объекта. Площадь склада — более 150 тыс. кв. м.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о «попадании беспилотников и обломков» на территории логистического центра. «Зафиксированы возгорания», — добавил он.
Это уже не первая попытка Сил обороны Украины добраться до этого логистического хаба: он подвергался атакам в конце июля и в начале августа. В ходе одной из атак удар пришелся по парковке возле склада — там сгорели автомобили.
Режим «беспилотной опасности» в Свердловской области РФ объявили около 7 часов утра.