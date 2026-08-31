Израильские археологи раскопали легендарный город, в котором жили апостолы

Израильские археологи раскопали легендарный город, в котором жили апостолы2
- 31.08.2026, 11:30
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Он находится на берегу Тивериадского озера.
Речь идет об археологическом памятнике Эль-Арадж на северном побережье Галилейского моря. Команда ученых в течение десяти лет проводит там раскопки, а в ходе последнего сезона обнаружила большое количество артефактов римской эпохи, пишет Index.
Среди находок – монеты, лампы, инструменты для макияжа, керамика, строительные элементы и другие предметы быта.
«Мы стараемся учесть совокупность доказательств, собранных во время всех раскопок, что позволяет составить картину исторического профиля этого древнего места. Эта картина становится все более четкой с каждым сезоном», – заявил научный руководитель раскопок доктор Стивен Нотли.
По данным археологов, на территории Эль-Араджа существовал римский город Бетсаида-Юлия, который функционировал примерно между I и III веками.
Исследователи обнаружили остатки римских стен, базальтовый раствор, монеты и необычную полудорийскую капитель, которая могла быть частью большого общественного здания. Под римскими сооружениями также обнаружили свидетельства существования еще более древнего эллинистического поселения.
Особое внимание археологов привлекли предметы, связанные с еврейским населением города.
Среди них – меловые сосуды и несколько хорошо сохранившихся ламп эпохи Ирода. Такие лампы изготавливали в Иерусалиме до 70 года нашей эры. По мнению исследователей, их наличие является важным свидетельством того, что евреи жили здесь в I веке.
Именно этот период имеет ключевое значение для идентификации Вифсаиды.
Согласно библейским текстам, именно здесь Иисус вернул зрение слепому человеку. Также Вифсаиду связывают с одним из самых известных чудес – накормлением тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами.
Кроме того, традиция гласит, что в Вифсаиде жили трое апостолов – Петр, Андрей и Филипп.
Именно поэтому поиски этого города имеют не только археологическое, но и огромное историческое и религиозное значение.
Несмотря на уверенность исследователей, окончательная идентификация памятника остается предметом научных дискуссий.
Эль-Арадж на протяжении веков пережил несколько этапов заселения. Здесь обнаружили не только римские, но и эллинистические, а также более поздние постройки. Археологи также установили, что в османский период местный владелец Бейт-Хабека построил конюшни непосредственно поверх более древних римских зданий.
Исследователи считают, что совокупность находок все более убедительно свидетельствует в пользу версии о Вифсаиде.