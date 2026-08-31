Израильские археологи раскопали легендарный город, в котором жили апостолы 2 31.08.2026, 11:30

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Он находится на берегу Тивериадского озера.

Речь идет об археологическом памятнике Эль-Арадж на северном побережье Галилейского моря. Команда ученых в течение десяти лет проводит там раскопки, а в ходе последнего сезона обнаружила большое количество артефактов римской эпохи, пишет Index.

Среди находок – монеты, лампы, инструменты для макияжа, керамика, строительные элементы и другие предметы быта.

«Мы стараемся учесть совокупность доказательств, собранных во время всех раскопок, что позволяет составить картину исторического профиля этого древнего места. Эта картина становится все более четкой с каждым сезоном», – заявил научный руководитель раскопок доктор Стивен Нотли.

По данным археологов, на территории Эль-Араджа существовал римский город Бетсаида-Юлия, который функционировал примерно между I и III веками.

Исследователи обнаружили остатки римских стен, базальтовый раствор, монеты и необычную полудорийскую капитель, которая могла быть частью большого общественного здания. Под римскими сооружениями также обнаружили свидетельства существования еще более древнего эллинистического поселения.

Особое внимание археологов привлекли предметы, связанные с еврейским населением города.

Среди них – меловые сосуды и несколько хорошо сохранившихся ламп эпохи Ирода. Такие лампы изготавливали в Иерусалиме до 70 года нашей эры. По мнению исследователей, их наличие является важным свидетельством того, что евреи жили здесь в I веке.

Именно этот период имеет ключевое значение для идентификации Вифсаиды.

Согласно библейским текстам, именно здесь Иисус вернул зрение слепому человеку. Также Вифсаиду связывают с одним из самых известных чудес – накормлением тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами.

Кроме того, традиция гласит, что в Вифсаиде жили трое апостолов – Петр, Андрей и Филипп.

Именно поэтому поиски этого города имеют не только археологическое, но и огромное историческое и религиозное значение.

Несмотря на уверенность исследователей, окончательная идентификация памятника остается предметом научных дискуссий.

Эль-Арадж на протяжении веков пережил несколько этапов заселения. Здесь обнаружили не только римские, но и эллинистические, а также более поздние постройки. Археологи также установили, что в османский период местный владелец Бейт-Хабека построил конюшни непосредственно поверх более древних римских зданий.

Исследователи считают, что совокупность находок все более убедительно свидетельствует в пользу версии о Вифсаиде.

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