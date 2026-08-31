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«Вашингтон» верит в успех Ильи Протаса

  • 31.08.2026, 11:43
«Вашингтон» верит в успех Ильи Протаса
Илья Протас
Фото: Getty Images

Белорусский хоккеист возглавил рейтинг «проспектов» клуба НХЛ.

Младший брат Алексея Протаса Илья назван лучшим «проспектом» «Вашингтон Кэпиталз» по версии журналиста сайта НХЛ Тома Гулитти.

В рейтинге проспектов столичного клуба 20-летний белорусский форвард опередил Коула Хатсона, Эндрю Кристалла, Линдена Лаковича и Терика Паращака.

В прошлом сезоне Илья Протас выступал преимущественно в АХЛ за «Херши». Но в концовке сезона он провел 4 матча за «Вашингтон», набрав в них 4 (1+3) очка. Причем в своей дебютной смене 75-й номер драфта НХЛ 2024 года вышел на лед вместе со своим братом Алексеем и капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Проспект» (от англ. prospect) — это спортивный термин, обозначающий молодого перспективного игрока, который еще не закрепился в основном составе профессиональной команды, но рассматривается клубом как потенциальное будущее пополнение.

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