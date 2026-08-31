Макс Покровский обратился к антивоенным россиянам 1 31.08.2026, 12:01

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Макс Покровский

Музыкант призвал российских оппозиционеров помогать Украине победить.

Проживающий в США певец Макс Покровский после поездки в Украину выступил с резкой критикой в адрес российских оппозиционеров, которые отказываются поддерживать Вооруженные силы Украины и участвуют в спектакле Кремля под названием «выборы». Соответствующий ролик он опубликовал в Facebook 27 августа.

Покровский посетил Украину в начале августа, побывав, в частности, в Харькове.

«Поездка в Украину заставила меня по-другому взглянуть на деятельность русскоязычной оппозиции. Пока Украине нужны средства ПВО, пока Харькову необходимы противодроновые сетки, часть российских оппозиционных политиков продолжает разыгрывать какой-то предвыборный спектакль — в стране, где давно нет выборов. Они боятся говорить об Украине прямо, потому что не хотят потерять „потенциальный электорат“. Но это не электорат. Выборов нет. А бесконечная попытка понравиться людям, которых вы якобы собираетесь когда-нибудь привести в „Прекрасную Россию Будущего“, — это не политика. Это движение вслед за ними на дно», — заявил он.

По мнению Покровского, задача политиков — не бояться общества, а вести его за собой.

«Убеждать, объяснять, спорить, называть преступление преступлением, агрессора — агрессором, а жертву — жертвой. Все говорят о „Прекрасной России Будущего“, но почти никто не говорит о пути к ней. Будто достаточно дождаться смерти [нелегитимного российского президента Владимира] Путина — и страна волшебным образом станет другой. Не станет. Куда денутся миллионы людей, поддерживающих войну? Что делать с „доблестными участниками СВО“, которые принесут домой весь пережитый и сотворенный ими ад? С разрушенной войной экономикой? С обществом, которое годами приучали к насилию, доносам и ненависти?» — задался он вопросом.

Певец также отметил, что после смерти Путина к власти в России вполне может прийти человек, который окажется ничуть не лучше.

«Кто сказал, что после Путина не придет такой же маньяк — только моложе и энергичнее? Путь к другой России начинается не после смерти Путина. Он начинается сейчас — с поражения путинского режима в этой войне. Украина борется против этого режима не на конференциях и не в социальных сетях. Она платит за эту борьбу жизнями. Если российская оппозиция тоже считает путинский режим своим врагом, эти два вектора необходимо сложить. Я не говорю о тех людях и организациях, которые уже помогают Украине делом. Я говорю о тех, кто годами имитирует кипучую деятельность и бережет лояльность воображаемых избирателей. Хватит устраивать балаган вокруг несуществующих выборов. Отрастите уже яйца и помогайте Украине победить. Именно сейчас. Не в „Прекрасной России Будущего“», — подытожил Покровский.

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