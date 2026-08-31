Развеян популярный миф о фруктах 2 31.08.2026, 12:44

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Не стоит отказываться от бананов и манго даже на диете.

Фрукты нередко исключают из рациона при похудении из-за содержания сахара и калорий. Однако сами по себе бананы, виноград, манго или другие сладкие плоды не становятся причиной набора веса — решающую роль играет общий энергетический баланс, пишет «Курсор».

Как отмечается в материале C14, цельные фрукты принципиально отличаются от сладостей и напитков с добавленным сахаром. Вместе с природными сахарами организм получает воду, пищевые волокна, витамины, минералы и различные растительные соединения.

Клетчатка, в частности, способствует насыщению и замедляет употребление большого количества пищи за короткое время. Исследования потребления цельных фруктов не показывают, что их присутствие в рационе само по себе приводит к увеличению массы тела. Поэтому отказываться от них исключительно ради похудения оснований нет.

Отдельное внимание исследователи уделяют воздействию фруктов и овощей на состояние кожи. В эксперименте Университета Сент-Эндрюс с участием 35 человек увеличение их количества в рационе в течение шести недель сопровождалось изменениями оттенка кожи.

Одним из возможных объяснений стало поступление каротиноидов — природных пигментов, содержащихся во многих растительных продуктах. Получившийся оттенок участники исследования воспринимали как более здоровый.

Другие научные работы указывают и на возможную пользу для водного баланса кожи. Обзор семи клинических исследований показал, что употребление некоторых фруктов или их экстрактов сопровождалось большей увлажненностью кожи и снижением потери влаги.

Кроме того, обзор 83 исследований выявил связь между высоким потреблением фруктов и овощей и улучшением ряда показателей воспалительных процессов в организме. Однако подобные результаты не означают, что отдельные фрукты способны самостоятельно лечить воспалительные или кожные заболевания.

В материале приводится мнение основателя колледжа естественного здоровья «Ильма» Юваля Ашерова, который рекомендует употреблять фрукты отдельно и начинать с них утро. При этом научных оснований считать утренние часы единственным или наиболее полезным временем для фруктов нет.

Их можно включать в завтрак, использовать в качестве перекуса или есть вместе с другими приемами пищи — выбор времени прежде всего зависит от рациона и индивидуальных предпочтений.

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