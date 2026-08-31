Федоров хочет стать советником министров обороны Франции и США 22 31.08.2026, 13:09

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Михаил Федоров

Бывший украинский министр ведет соответствующие переговоры.

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров, недавно назначенный советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто, заявил о намерении занять аналогичные консультативные должности при оборонных ведомствах Франции и США. Об этом бывший украинский министр цифровой трансформации рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, сейчас он также ведет переговоры о привлечении американских инвестиций для фонда оборонных технологий. Как надеется Федоров, этот проект способен «переписать историю» войны с Россией — через создание и управление компаниями, разрабатывающими новые виды вооружений.

Отдельно Федоров выразил готовность содействовать США в формировании собственной «армии дронов» — в обмен на поставки американских зенитных ракет-перехватчиков Patriot.

Говоря о сотрудничестве с Крозетто, он отметил: помощь итальянским военным в вопросах внедрения инноваций может открыть путь к более тесному партнерству с Италией — страной, обладающей потенциалом в сфере ПВО, которого сейчас недостает Украине. По его словам, он намерен искать похожие консультативные роли и в других странах-партнерах, называя в числе возможных вариантов Францию и США.

От комментариев о возможной встрече с представителями администрации Дональда Трампа во время визита в Вашингтон Федоров уклонился, однако подчеркнул, что был бы «очень рад» помочь Америке в создании дронового потенциала — особенно если это позволит получить взамен перехватчики Patriot, необходимые Украине, чтобы пережить предстоящую зиму.

«Я готов пойти на такой обмен», — заявил он.

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