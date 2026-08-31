В Польше горело предприятие, занимающееся БПЛА

В Польше горело предприятие, занимающееся БПЛА2
- 31.08.2026, 12:49
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Не исключается версия диверсии.
Ночью в польском городе Скажиско-Каменна произошел пожар на предприятии компании WB Electronics, специализирующейся на выпуске композитных конструкций и систем управления для беспилотных летательных аппаратов, пишет onet.pl.
Сигнал пожарной тревоги поступил вскоре после полуночи. Возгорание удалось локализовать и потушить, однако его причина пока не установлена — среди прочих версий рассматривается возможный поджог. Очаг находился в непосредственной близости от производственного цеха и склада с электронными компонентами.
На месте происшествия работает полиция, к расследованию также привлечены специалисты по пожарной безопасности — территория предприятия сейчас обследуется.
Учитывая профиль завода, к инциденту подключились и сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).
«Естественно, что подобные инциденты вызывают интерес у спецслужб. Сотрудники постоянно собирают информацию по этой теме, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии», — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.
В материнской компании WB Group, в свою очередь, заверили, что масштаб пожара был незначительным, и предприятие возобновит работу сразу после завершения всех необходимых процедур.