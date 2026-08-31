закрыть
1 сентября 2026, вторник, 1:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше горело предприятие, занимающееся БПЛА

2
  • 31.08.2026, 12:49
  • 2,790
В Польше горело предприятие, занимающееся БПЛА

Не исключается версия диверсии.

Ночью в польском городе Скажиско-Каменна произошел пожар на предприятии компании WB Electronics, специализирующейся на выпуске композитных конструкций и систем управления для беспилотных летательных аппаратов, пишет onet.pl.

Сигнал пожарной тревоги поступил вскоре после полуночи. Возгорание удалось локализовать и потушить, однако его причина пока не установлена — среди прочих версий рассматривается возможный поджог. Очаг находился в непосредственной близости от производственного цеха и склада с электронными компонентами.

На месте происшествия работает полиция, к расследованию также привлечены специалисты по пожарной безопасности — территория предприятия сейчас обследуется.

Учитывая профиль завода, к инциденту подключились и сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

«Естественно, что подобные инциденты вызывают интерес у спецслужб. Сотрудники постоянно собирают информацию по этой теме, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии», — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

В материнской компании WB Group, в свою очередь, заверили, что масштаб пожара был незначительным, и предприятие возобновит работу сразу после завершения всех необходимых процедур.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран