Издатели в изгнании бросили вызов цензуре Кремля 31.08.2026, 12:41

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Вернулась практика «тамиздата».

Российские издатели в изгнании создают новую систему распространения книг, которые больше невозможно легально выпускать в стране. На фоне ужесточения цензуры они печатают запрещенные произведения за рубежом и помогают доставлять их российским читателям, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

После начала полномасштабной войны против Украины российские власти резко усилили давление на книжную индустрию. Парламент принял законы, запрещающие широкий спектр информации, включая критику армии, материалы, противоречащие так называемым «традиционным ценностям», и ЛГБТ-тематику.

В 2024 году власти создали специальный «экспертный центр», который проверяет книги на соответствие требованиям государства. В результате издатели вынуждены прибегать к самоцензуре. Под запрет попали произведения как российских, так и зарубежных авторов, среди которых Владимир Сорокин, Ханья Янагихара, Сьюзен Зонтаг и Стивен Кинг.

Ситуация настолько обострилась, что издательства начали использовать искусственный интеллект для проверки рукописей. «Теперь уже невозможно вручную проверить текст на соответствие всем требованиям властей», — рассказал изданию российский писатель и редактор.

Одновременно в стране развивается подпольный рынок запрещенной литературы. Такие книги продают через «Авито» и «Вайлдберриз», маскируя их названия и содержание в объявлениях. Заказы отправляют покупателям обычной почтой.

Издатели в Европе фактически возрождают советскую практику «тамиздата» — публикации запрещенных произведений за рубежом с последующей передачей их читателям внутри страны.

На берлинской книжной ярмарке, посвященной независимой русскоязычной литературе, собрались около 4 тысяч человек. По мнению организаторов, это может быть крупнейшим с 2022 года зарубежным собранием россиян, выступающих против политики Кремля.

«Русский язык не должен стать языком государственной пропаганды», — заявили организаторы ярмарки.

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