закрыть
1 сентября 2026, вторник, 1:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атакованный у Новороссийска российский сухогруз вынесло к берегу Турции

  • 31.08.2026, 12:31
  • 2,572
Атакованный у Новороссийска российский сухогруз вынесло к берегу Турции

Экипаж покинул судно на спасательных шлюпках.

Пострадавший в результате атаки у Новороссийска российский сухогруз «Омский-107» в неуправляемом состоянии дрейфовал по акватории Черного моря и в итоге сел на мель неподалеку от турецкого города Шиле. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

По данным издания, 108-метровое судно течением вынесло к побережью в районе Аладжалы, где его заметили местные жители. В сети уже появились кадры, наглядно демонстрирующие масштаб повреждений сухогруза.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники турецкой береговой охраны — они оцепили прибрежную территорию и приступили к осмотру судна. Как выяснилось, «Омский-107» получил серьезные повреждения: часть конструкций обгорела, а некоторые элементы выгорели полностью.

По информации DHA, после атаки экипаж был вынужден покинуть судно на спасательных шлюпках. Дальнейшее движение брошенного сухогруза турецкие службы контролировали до самого момента, когда его прибило к берегу и посадило на мель.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран