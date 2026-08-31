Атакованный у Новороссийска российский сухогруз вынесло к берегу Турции 31.08.2026, 12:31

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Экипаж покинул судно на спасательных шлюпках.

Пострадавший в результате атаки у Новороссийска российский сухогруз «Омский-107» в неуправляемом состоянии дрейфовал по акватории Черного моря и в итоге сел на мель неподалеку от турецкого города Шиле. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

По данным издания, 108-метровое судно течением вынесло к побережью в районе Аладжалы, где его заметили местные жители. В сети уже появились кадры, наглядно демонстрирующие масштаб повреждений сухогруза.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники турецкой береговой охраны — они оцепили прибрежную территорию и приступили к осмотру судна. Как выяснилось, «Омский-107» получил серьезные повреждения: часть конструкций обгорела, а некоторые элементы выгорели полностью.

По информации DHA, после атаки экипаж был вынужден покинуть судно на спасательных шлюпках. Дальнейшее движение брошенного сухогруза турецкие службы контролировали до самого момента, когда его прибило к берегу и посадило на мель.

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