Лукашенко лишился своей важной ипостаси 14 Вера Шевченко

31.08.2026, 18:22

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Диктатору остается лишь поддакивать.

Лукашенко лишился своей важной, а для мира за пределами так называемого союзного государства — самой важной, ипостаси. Его дальше не стоит считать специалистом по коммуникации с Путиным. Но, как говорят в дешевых мелодрамах, «дело не в тебе, дело во мне». Проблема не в Лукашенко, который сам, собственно, — проблема. Дело в Путине, который, судя по последним событиям и заявлениям, прочно утратил связь с реальностью. И больше ни Лукашенко, ни прилетавший в Москву шеф ЦРУ, ни друзья, ни Песков не могут на него повлиять. Не могут рассказать правду, объяснить, убедить, повлиять.

Хочу и ем

Не то чтобы от визита Лукашенко в Москву ждали серьезных прорывов. Все, что обсуждается между ними в последние годы косвенно, а все чаще прямо — про войну. Поставки топлива (собственное производство в России закрывает примерно 70% собственных же потребностей — 80 тысяч тонн из необходимых 115 тыс тонн), поставки техники и микроэлектроники для военных нужд, обход санкций. Соучастие в провокациях в отношении соседей. Последнее — не точно, но наверняка.

И не то чтобы заявления Путина, сделанные в последние дни, сильно отличались от предыдущих. Одни половцы с печенегами чего стоят. Но после косаток все стало как-то окончательно понятно. И суть «сво», и состояние ментального здоровья Путина. И способность к критическому мышлению его окружения.

Собственно, ничего не предвещало. Путин проводил встречу в учителями по случаю Дня знаний. Педагог из Белгородской области Дмитрий Баланчуков рассказывал, как ездил на Северный полюс. Путин спросил, видел ли тот белых медведей. И далее его понесло.

«Представляете, а вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. <…> Они просто набрасываются стаей такой и <…> на части их разрывают. Это все очень интересно. <…> Такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводим специальную военную операцию», — заявил Путин.

Ближе к богу

Не стоит обсуждать познания Путина в биологии. Хотя все уже знают, что косатки не едят белых медведей. Они едят сельдь и некоторых ластоногих. А еще «уровень внутривидового насилия у косаток стремится к нулю, что выделяет их среди многих других млекопитающих». Что делает метафору Путина еще более странной. И биологически она неверна, и медведь всегда ассоциировался как раз с Россией, и с прежними попытками назвать причины нападения на Украину версия с пищевой цепочкой никак не бьет.

Заявление, кстати, опубликовали на сайте Кремля. И это тоже симптоматично. Защиту от дурака решено отключить: как сказал, так и публикуем. Не объяснять же Путину, что он ошибся, оговорился и тп. Не поймет, не поверит.

Так что события вокруг Путина все больше переходят в разряд сакрального, мистического и т.п. — в его парадигме. В глазах тех, кто сохраняет способность мыслить трезво, он все больше улетает в астрал без связи с реалиями на земле. Так что новости вроде отправки на фронт мощей Дмитрия Донского, к которым Путин приложился в августе, — это то, что теперь будет определять внутреннюю новостную повестку.

Вы же в курсе, что «останки Дмитрия Донского подтверждают его участие в битвах»? «<…> На лобной кости у него была травма после сильного удара тупым предметом — палицей, булавой. Это соединилось с описаниями Куликовской битвы в летописях о том, что он стоял, окруженный ордынцами, и ему наносились удары по голове и плечам. Ему предлагали встать в середину войска или на фланг, но он отказался и бился на переднем крае в первой схватке», — пишет ТАСС.

Так что Путин теперь стремительно дрейфует к позициям фольклорного персонажа, былинного героя, мудрого сказителя — кого угодно, но не политика, отвечающего за опасные маневры 140-миллионной ядерной державы.

Лукашенко остается поддакивать и по мере возможностей не злить деда. Такое уж он звено в этой пищевой цепочке

Вера Шевченко, planbmedia.io

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