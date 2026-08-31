Том Круз возвращается в «Дни грома»3
- 31.08.2026, 13:30
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Но без Николь Кидман.
Актер Том Круз вернется к роли гонщика Коула Трикла в продолжении фильма «Дни грома», однако его бывшая жена Николь Кидман в новом проекте не появится. Вместо нее партнершей Круза по картине станет Энн Хэтэуэй, пишет Reality Tea (перевод — сайт Charter97.org).
Paramount Pictures официально объявила Хэтэуэй исполнительницей главной женской роли. Она сыграет владелицу гоночной команды. Круз вновь воплотит Коула Трикла — героя оригинального фильма 1990 года.
Ранее сообщалось, что Круз хотел привлечь Кидман к продолжению. Актриса сыграла доктора Клэр Левицки — возлюбленную его персонажа в первой части. По словам источника, для Кидман даже могли придумать небольшую роль. Однако эти планы так и не получили официального подтверждения.
«В продолжении могла найтись роль для Кидман», — утверждали ранее источники, знакомые с проектом. Теперь, судя по объявленному актерскому составу, создатели выбрали совершенно другое направление.
Воссоединение Круза и Кидман выглядело особенно интригующим для поклонников, актеры познакомились на съемках «Дней грома», поженились в том же 1990 году, а в 2001-м развелись.
Для Хэтэуэй фильм станет первой совместной работой с Крузом. Paramount уже представила их совместную фотографию на автодроме Daytona International Speedway.
Продолжение «Дней грома» станет очередным возвращением Круза к культовым ролям после успеха «Топ Ган: Мэверик». Фильм будут снимать для IMAX, а премьера запланирована на 2 июня 2028 года.