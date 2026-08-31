Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 1 сентября 31.08.2026, 13:59

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Фото: Charter97.org

На линейку лучше захватить зонтик.

В Беларуси на вторник, 1 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Белгидрометео.

По прогнозам синоптиков, в течение дня во многих районах страны ожидаются грозы, а на юго-востоке — сильные дожди. В западной половине Беларуси юго-западный ветер будет усиливаться, порывы могут достигать 15–20 м/с.

Непогода не обойдет стороной и Минск: во вторник днем в столице также прогнозируется гроза.

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