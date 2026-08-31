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Украинские дроны поразили российские РЛС и ЗРК С-400 в Брянской области

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  • 31.08.2026, 14:20
  • 1,428
Украинские дроны поразили российские РЛС и ЗРК С-400 в Брянской области

Также уничтожен узел связи под Белгородом.

За прошедшие сутки и в ночь на 31 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей российских оккупантов, пишет пресс-центр Генштаба.

Поражена радиолокационная станция противника в Деснянском районе Брянской области РФ.

В районе Плоскобукреевки Брянской области РФ была поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Кроме того, поражен узел связи подразделения противника в Зимнем Белгородской области РФ и пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя Запорожской области.

Среди прочего были поражены склады материально-технических средств подразделений противника в Кир-Байларе в Крыму, Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области РФ.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

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