Украинские дроны поразили российские РЛС и ЗРК С-400 в Брянской области

Украинские дроны поразили российские РЛС и ЗРК С-400 в Брянской области1
- 31.08.2026, 14:20
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Также уничтожен узел связи под Белгородом.
За прошедшие сутки и в ночь на 31 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей российских оккупантов, пишет пресс-центр Генштаба.
Поражена радиолокационная станция противника в Деснянском районе Брянской области РФ.
В районе Плоскобукреевки Брянской области РФ была поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Кроме того, поражен узел связи подразделения противника в Зимнем Белгородской области РФ и пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя Запорожской области.
Среди прочего были поражены склады материально-технических средств подразделений противника в Кир-Байларе в Крыму, Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области РФ.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.