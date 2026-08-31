Маск согласен на использование Starlink для ударов по РФ

Маск согласен на использование Starlink для ударов по РФ12
- 31.08.2026, 14:39
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Ранее предложение Украины поддержал Трамп.
Основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что не против того, чтобы силы обороны Украины использовали систему спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по территории России. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.
По данным издания, о своей готовности допустить применение Starlink за пределами украинской территории для ударов по российским целям Маск говорил бывшему министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову.
При этом, как утверждают собеседники газеты, миллиардер подчеркивал: окончательное решение по этому вопросу носит политический характер и должно приниматься в Белом доме.
СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме попросил разрешения на использование Starlink для дальнобойных ударов дронами по РФ. Трамп тогда не дал четкого ответа.
Позднее появилась информация, что Трамп поддержал идею использования Starlink для ударов по РФ.