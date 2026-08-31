Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар 2 31.08.2026, 10:51

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Атакованы склады магазинов АТБ.

Утром 31 августа российские войска атаковали украинский Киев ударными БПЛА. В результате удара вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы направляются на место происшествия», — сообщили в КМВА.

Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушные силы предупреждали, в частности, о движении реактивных дронов в направлении Киева.

Впоследствии в КМВА уточнили, что возгорание произошло в селе Погребы Киевской области.

По данным столичных пабликов, предварительно, возгорание произошло на складах магазинов АТБ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сайт Charter97.org писал, что российские дроны летят к Киеву странным маршрутом вдоль границы с Беларусью. Возможно, Лукашенко снова включил ретрансляторы.

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