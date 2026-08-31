закрыть
1 сентября 2026, вторник, 1:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар

2
  • 31.08.2026, 10:51
  • 3,210
Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар

Атакованы склады магазинов АТБ.

Утром 31 августа российские войска атаковали украинский Киев ударными БПЛА. В результате удара вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы направляются на место происшествия», — сообщили в КМВА.

Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушные силы предупреждали, в частности, о движении реактивных дронов в направлении Киева.

Впоследствии в КМВА уточнили, что возгорание произошло в селе Погребы Киевской области.

По данным столичных пабликов, предварительно, возгорание произошло на складах магазинов АТБ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сайт Charter97.org писал, что российские дроны летят к Киеву странным маршрутом вдоль границы с Беларусью. Возможно, Лукашенко снова включил ретрансляторы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран