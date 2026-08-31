Жительница Солигорска – работникам ЖКХ: Вы издеваетесь? 1 31.08.2026, 11:28

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Некоторые дома города - снова без горячей воды.

Жительница Солигорска yana_gherhardt рассказала в Threads, что в ее доме отключили горячую воду третий раз за лето при том, что ранее ее уже отключали на месяц.

«ЖКХ в Солигорске, я прошу прощения, вы издеваетесь? – пишет она. - Только что снова пришло уведомление об отключении воды. Уже на три дня. Неделю назад отключали на два. Летом воды не было месяц! Сколько можно?»

Другие жители города сообщили об аналогичной проблеме.

«У нас в пятницу пропала горячая вода, до сих пор нет. Звони не звони, заявка закрыта, вода есть, по факту ее нет», - написал один из них.

Пользователи соцсети посоветовали обращаться в Комитет госконтроля.

«Уже пора в КГК писать, там оперативнее сработают по этому направлению», - предложил один из подписчиков.

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