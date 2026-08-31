Археологи заявили о сенсационной находке в княжеской каплице на Витебщине 4 31.08.2026, 12:08

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Фото: Институт истории НАН Беларуси / Threads

Она датируется 1612 годом.

В Витебской области археологи обнаружили новый памятник архитектуры XVII века, а вместе с ним — неизвестные ранее образцы монументальной живописи, сообщает Институт истории НАН Беларуси.

Раскопки проходили возле деревни Новое Соколино в Толочинском районе. В ходе работ ученые применили новую методику аэрофотосъемки местности, которая позволила точнее составить план обнаруженного объекта.

Археологи обнаружили остатки фамильной каплицы-крипты князей Друцких-Соколинских, возведенной после 1612 года. Постройка была небольшой — примерно 5×6 метров, — но при этом весьма основательной: толщина стен доходила до 1,5 м, а сверху находилась крутая крыша из тяжелой черепицы. В кладке прослеживаются черты эпохи Ренессанса.

При этом ученым не удалось найти параллельных стен, которые позволили бы полностью восстановить первоначальную планировку здания. Это натолкнуло исследователей на мысль, что со временем облик постройки мог измениться. По одной из версий, в XVIII веке каплицу перестроили в церковь Святого Духа.

Главной сенсацией раскопок стали сохранившиеся фрагменты настенной росписи. На них виден орнамент, выполненный красной охрой и черными пигментами — сочетание цветов, традиционное для искусства этого региона.

До проведения нынешних раскопок о подобном убранстве соколинской каплицы ничего не было известно, поэтому ученые расценивают находку как новый памятник монументальной живописи.

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