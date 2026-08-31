Путин и Папа Римский случайно раскрыли невероятную расточительность Инфантино 31.08.2026, 12:18

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Джанни Инфантино

Фото: Getty Images

Этический комитет ФИФА ведет расследование.

Глава ФИФА Джанни Инфантино еще в первые месяцы после избрания оказался в центре серьезного расследования, детали которого ранее не публиковались. Чиновника обвиняли в нарушении внутренних правил, использовании частных самолетов и спорных кадровых назначениях, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, а уже летом того же года против него поступили официальные жалобы. Расследование включало семь возможных нарушений, однако в итоге швейцарца оправдали по всем пунктам.

Особое внимание привлекли пять перелетов на частных самолетах. В апреле 2016 года сотрудники ФИФА должны были отменить коммерческие билеты Инфантино в Москву. Вместо этого он отправился на частном борту вместе с тогдашним главой Российского футбольного союза Виталием Мутко.

После встречи с Путиным возникла новая задержка, и российская сторона предоставила Инфантино другой самолет — принадлежащий «Газпрому». Позже, из-за переноса встречи с эмиром Катара, катарская сторона также организовала для него частный перелет в Женеву.

Отдельный эпизод связан с поездкой в Ватикан. Инфантино отправился на частном самолете вместе с женой и матерью, которой, по его словам, и был сделан этот подарок. В Риме он встретился с Папой Франциском и вручил ему футбольную майку и медаль победителя Лиги чемпионов.

Расследование признало поездку частной и не нашло нарушения правил. Однако следователь отметила, что Инфантино смешал официальные и личные обстоятельства визита и «мог считаться не действовавшим с полной добросовестностью».

Кроме того, Инфантино отказался подписывать предложенный ему контракт с зарплатой около 2 млн швейцарских франков в год, назвав предложение «оскорбительным». Он также самостоятельно сформировал ближайшее окружение, назначив нескольких сотрудников на зарплаты выше обычных для ФИФА.

Несмотря на все претензии, расследование завершилось в пользу Инфантино. «Никаких этических нарушений со стороны господина Инфантино не было», — заявляла тогда ФИФА.

Теперь, спустя десять лет, его положение вновь оказалось под угрозой, а прошлое расследование привлекает новое внимание.

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