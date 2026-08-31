Ночью над Гомельщиной летал реактивный дрон 31.08.2026, 12:39

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иллюстративное фото

Территория Беларуси используется для ударов по Украине.

В ночь на 31 августа российский реактивный беспилотник использовал воздушное пространство Беларуси для атаки по Украине. В 02:30 украинский мониторинговый канал сообщил, что дрон движется курсом на Терюху Гомельского района, залетев с территории Украины, пишет «Флагшток».

Этот же дрон через несколько минут уже направлялся на Речицу, затем — на Василевичи. В 02:44 — в сторону Наровли.

В 02:53 беспилотник уже маневрировал в районе Наровли, из-за чего в Житомирской области объявляли воздушную тревогу.

Но, судя по всему, этот БПЛА направился в другую сторону: около 3 часов ночи он вылетал из Беларуси в Украину курсом на зону отчуждения в Киевской области.

Предыдущий залет на Гомельщину российского реактивного дрона фиксировался утром 29 августа. А до этого, в ночь на 22 августа, над регионом кружила «Бандероль», так и не вылетев в Украину.

14 августа ночью фиксировался залет, а днем — вылет российского БПЛА с территории Чернобыльской зоны Беларуси на Киевщину.

Больше в течение месяца сообщений на мониторинговых каналах о нарушении воздушного пространства Беларуси не было. Но пролеты дронов наблюдали жители Гомельщины.

20 августа в Центральном районе Гомеля около 05:25 слышали нетипичные очень громкие звуки в небе. Исходя из описаний очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета дрона и взрыв, либо пролет истребителя.

Вечером 25 августа жители Жлобина слышали громкий характерный звук и предположили, что над городом пролетал реактивный дрон. В тот же вечер наблюдали пролетающий низко истребитель — над цехами Беларусского металлургического завода и в центре города.

Таким образом, как минимум 7 российских БпЛА залетали в Гомельскую область на протяжении августа.

Реальное число пролетов над территорией Гомельской области может быть кратно выше. При переходе к реактивным двигателям БпЛА, вероятно, произошло уменьшение числа фиксаций пролетов. Такие дроны из-за большей скорости находятся в полете меньшее время, они лишены характерного звука «как у мопеда».

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