Трамп показал ИИ-видео, на котором «разносит в щепки» ключевой для Ирана остров

Трамп показал ИИ-видео, на котором «разносит в щепки» ключевой для Ирана остров7
- 31.08.2026, 13:25
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Видеофакт.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео, изображающее «удары» по острову Харг — объекту, имеющему ключевое значение для энергетического экспорта Ирана. Публикацию Трамп сопроводил подписью: «Остров Харг разносится в щепки».
На видео, созданном с помощью ИИ, показан оператор за пультом на переднем плане, а на фоне — кадры условных ударов по нефтегазовой инфраструктуре и военным кораблям Ирана.
New media post from Donald J. Trump— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 31, 2026
( TS: Aug 30 2026, 10:19 PM ET ) pic.twitter.com/92fRZBiPza
«Остров Харг разносится в щепки. Президент Дональд Трамп», — гласила подпись под роликом.
Публикация появилась на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Так, 31 августа Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар по американским военным базам в Иордании — в ответ на атаку США по иранскому острову Ларак.
Ранее сообщалось, что американские силы нанесли удар по двум ракетным установкам КСИР на острове Ларак. Удар был нанесен в воскресенье, 30 августа, — в момент, когда установки готовились к запуску ракет с морскими минами в направлении Ормузского пролива.