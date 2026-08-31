Лукашенко снова улетел из Беларуси 6 31.08.2026, 12:20

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На этот раз — в Кыргызстан.

Александр Лукашенко отправится 1 сентября в Кыргызстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, приуроченном к 25-летию структуры. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал.

Формально на повестке — безопасность, энергетика, транспорт, цифровизация и научно-техническое сотрудничество. На практике же для правителя Беларуси подобные саммиты давно превратились в привычный ритуал: возможность в очередной раз продемонстрировать, что его все еще принимают за одним столом с лидерами крупных держав.

Отметим, Лукашенко вчера вернулся из России, где встречался с Путиным.

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