Ученые выяснили, что делает вождение по-настоящему увлекательным

Ученые выяснили, что делает вождение по-настоящему увлекательным7
- 31.08.2026, 11:53
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Скорость — не главное.
Высокая скорость сама по себе не делает поездку более захватывающей. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного британской нейронаучной компанией Brainbox по заказу производителя смазочных материалов Castrol, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Исследователи отслеживали активность мозга, движения глаз, реакцию кожи и изменения сердечного ритма участников во время испытаний разных автомобилей. Среди них были гоночный McLaren Artura GT4, Land Rover Defender и картинг.
Оказалось, что ощущение удовольствия от вождения возникает благодаря сочетанию трех факторов: физической стимуляции, умственной концентрации и эмоционального возбуждения. При этом страх не должен брать верх над остальными ощущениями. Авторы назвали это состояние «контролируемым погружением». Именно чувство контроля и полная концентрация на происходящем, как выяснилось, способны сделать поездку особенно яркой.
McLaren действительно вызвал у участников наиболее сильные эмоции. Однако во время скоростной поездки в качестве пассажира возбуждение сменялось тревогой. Картинг, несмотря на гораздо меньшую скорость, также давал заметный эмоциональный эффект.
«Вам вовсе не нужен суперкар, чтобы испытать удовольствие от вождения», — заявил представитель Castrol Винсент Панель.
Исследование также объясняет, почему обычная поездка по знакомой любимой дороге может приносить удовольствие даже без высоких скоростей. «Ни один отдельный показатель не определяет ощущение драйва», — отмечают авторы исследования.