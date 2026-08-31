Военный РФ поджег ракетный корабль и передал Украине секретные документы 15 31.08.2026, 22:56

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Радист постепенно проносил на борт канистры с бензином.

Военнослужащий российского флота, служивший на ракетном корабле «Серпухов», намеренно организовал поджог судна, вынес с него секретные документы и бежал, впоследствии присоединившись к Легиону «Свобода России». В результате диверсии корабль на несколько месяцев вышел из строя и не мог применять ракеты «Калибр» против Украины. Об этом сообщает Sky News.

Легион «Свобода России» был сформирован в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. В его составе — бывшие российские военные, в том числе моряки, а само подразделение нередко координирует действия с украинской армией. Большая часть операций легиона по-прежнему засекречена.

Журналисты издания поговорили с тремя бойцами легиона о том, каково это — воевать против собственной страны. Один из собеседников — диверсант с позывным Гога, устроивший пожар на российском судне.

Гога рассказал, что с самого начала был категорически против участия в убийствах украинцев, и именно поэтому решился на побег, еще находясь на действительной службе в российском флоте.

Он вырос в Калининграде, в семье военного, и служил радистом именно на «Серпухове» — корвете проекта «Буян», оснащенном ракетами «Калибр» и «Циркон», которые Россия неоднократно использовала для ударов по украинским городам.

По словам Гоги, он пытался донести до сослуживцев мысль о неправомерности вторжения, но это закончилось вызовом в военную прокуратуру и официальным предупреждением. Его просьбу об увольнении из армии отклонили.

«После того как я исчерпал все возможные законные способы уволиться из армии, я уже не знал, что делать и как добиться увольнения со службы», — вспоминает он.

Затем, по его словам, начали циркулировать слухи о переброске нескольких кораблей в зону боевых действий для ракетных ударов по Украине — и Гога понял, что времени на раздумья почти не остается.

Не желая становиться участником убийств украинцев, он вышел на связь с Легионом «Свобода России» и подал заявку на вступление. После долгой переписки и серии проверок, подтвердивших его личность и намерения, был разработан план — вывести корабль из строя и переправиться в Украину.

Как прошла диверсия

Постоянно опасаясь разоблачения, Гога заранее собирал секретные документы и постепенно проносил на борт канистры с бензином. Когда план был готов к исполнению, он приступил к действиям:

«Я начал заносить топливо в отсек связи и выливать его на оборудование. Перед этим я собрал все секретные документы и забрал их с собой».

Установив таймер для возгорания, он покинул корабль с документами и на такси направился к границе с Литвой. Позади него пламя охватило командный пункт судна, уничтожив оборудование связи, — после чего корабль на длительное время лишился возможности применять «Калибры» против украинских целей.

Когда журналисты спросили Гогу, приходилось ли ему после переезда в Украину убивать россиян и что он при этом испытывает, он сначала не ответил. Позже сказал:

«Я не чувствую ничего, кроме облегчения от того, что в Украине погибнет меньше людей».

На вопрос, что бы он сказал сейчас российским военным, Гога ответил коротко: «Бегите, дураки. Вы умрете». Он добавил, что хочет увидеть Россию, освобожденную от человека, который правит ею уже более двух десятилетий: «Проще говоря, разрушьте всю систему и постройте ее с нуля».

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