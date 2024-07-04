После поджога корабля «Серпухов» ГУР получило секретные данные о Балтийском флоте РФ 4.07.2024, 14:09

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Раскрыты новые детали спецоперации «Рыбалка».

Российский корабль «Серпухов», который был выведен из строя в начале апреля текущего года, поджег российский матрос. Он не поддерживал войну России против Украины и сотрудничал с легионом «Свобода России».

Совместно с украинской разведкой и проектом «Хочу жить» была разработана диверсионная спецоперация, подробности которой раскрыли только сейчас.

Как прошла «Рыбалка» на Балтике, говорится в материале телеканала FREEДОМ.

7 апреля на военно-морской базе «Балтийск» вышел из строя малый ракетный корабль «Серпухов». Как стало известно, это была украинская спецоперация «Рыбалка». В ней был задействован бывший боец балтийского военного флота РФ, который ранее начал сотрудничать с легионом «Свобода России».

В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации.

«Первая подобная операция в Балтийском флоте для противника стала настоящим шоком и неожиданностью. После операции значительные расследования, перестановки, наказания внутри балтийского флота. ФСБ свирепствовало, и понятно, что определенные головы там полетели. Это еще один успешный шаг легиона «Свобода России» и государственного проекта «Хочу жить». И это показывает, что россияне готовы бороться внутри страны против путинского режима, при этом безопасный выход рекрута «Гоги» был безусловно сложной отдельной операцией, как и его пребывание в Украине», — рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

На момент полномасштабного вторжения России в Украину россиянин с позывным «Гога» проходил службу на корабле «Серпухов». Он выступал против вторжения РФ в Украину, пытался убедить экипаж корабля, что война бессмысленна и не нужно никого «освобождать». Но ничего не вышло и впоследствии матрос написал рапорт на увольнение, который отклонили.

В прокуратуре он узнал, что на него писали доносы за высказывания против Путина и войны, а также открыли административное дело. В 2023-м «Гога» решил присоединиться к легиону «Свобода России».

“Оказалось, что мне подходят диверсионные операции, в определенный час и время я произвел поджог помещения на корабле, забрал с собой секретные документы, подготовленные, и покинул судно», — поделился матрос.

Будучи действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне, «Гога» долгое время предоставлял легиону «Свобода России» важную информацию. Когда же последующая работа в интересах сил сопротивления стала слишком опасной для жизни россиянина, его вывели из Калининградской области. В этом уже участвовали специалисты украинского проекта «Хочу жить».

«В проект обращаются не только военные, которые хотят сдаться в плен, пересидеть войну и живыми вернуться домой, но и те россияне, которые хотят присоединиться к легиону «Свобода России», «Русскому добровольческому корпусу» (РДК), «Сибирскому батальону» и уже с оружием в руках освобождать Украину от оккупантов, а также бороться против российского режима. По статистике, почти за два года мы провели более 300 успешных операций. Также мы имеем примерно 36 тыс. обращений на каналы проекта «Хочу жить», приблизительно 50 млн посещений нашего сайта, из них примерно 48 млн посещений из РФ», — рассказал спикер проекта Виталий Матвиенко.

По его словам, в настоящее время почти 1 тыс. операций проекта находится в горячей фазе.

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