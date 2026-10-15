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«С нас хватит»: Зеленский снял запрет на удары по НПЗ России

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  • 15.10.2026, 8:25
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«С нас хватит»: Зеленский снял запрет на удары по НПЗ России

Украина три дня не била по энергетике врага, чтобы выполнить пожелания Вашингтона.

Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Запрет на такие атаки был отменен на фоне проблем с разведданными и сбоев Starlink во время массированных обстрелов.

Об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Financial Times.

«Запрет (на удары по НПЗ) снят. С нас достаточно», - заявил Зеленский.

По его словам, Украина три дня не била по российской энергетике, чтобы выполнить пожелания Вашингтона. Россия в это время продолжала атаковать украинские энергообъекты и за последнюю неделю убила более 100 мирных жителей.

Несмотря на паузу, украинские военные остались без американских предупреждений о запусках баллистических ракет. Starlink по всей стране начал работать медленнее, что усложнило действия на фронте и удары на среднюю глубину по военным объектам РФ.

По словам Зеленского, американские коллеги прямо предупредили украинских военных: если удары по энергетике не прекратятся, обмен разведданными заблокируют. Впоследствии Киеву подали это как технический сбой.

«Это была не техническая проблема, это была воля», - сказал президент о сбоях Starlink.

Условия паузы - Patriot

Зеленский допускает, что Украина могла бы не бить по энергетике РФ, даже если Россия продолжит атаки. Но только в обмен на дополнительные ракеты в Patriot, и это, по его словам, минимум.

Президент Украины рассказал, что в ответ на просьбу об усилении ПВО США ослабили работу Starlink.

По оценке FT, нынешний кризис в отношениях Киева и Вашингтона – самый острый с февраля 2025 года, когда Трамп и его команда публично отчитали Зеленского в Овальном кабинете.

Главной причиной напряжения явились удары по российской нефтепереработке. Трамп связывает именно с ними удорожание дизтоплива в мире. Параллельно Минфин США открыл рынок для российского дизтоплива, а Украина назвала это соглашение нечестным.

В ночь на 14 октября терминалы Starshield на украинских дронах начали держать связь только до 160 км/ч. В тот же день Россия массированно ударила по энергетике, и Зеленский назвал это беспрецедентным неуважением Москвы в США.

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