«С нас хватит»: Зеленский снял запрет на удары по НПЗ России 1 15.10.2026, 8:25

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Украина три дня не била по энергетике врага, чтобы выполнить пожелания Вашингтона.

Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Запрет на такие атаки был отменен на фоне проблем с разведданными и сбоев Starlink во время массированных обстрелов.

Об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Financial Times.

«Запрет (на удары по НПЗ) снят. С нас достаточно», - заявил Зеленский.

По его словам, Украина три дня не била по российской энергетике, чтобы выполнить пожелания Вашингтона. Россия в это время продолжала атаковать украинские энергообъекты и за последнюю неделю убила более 100 мирных жителей.

Несмотря на паузу, украинские военные остались без американских предупреждений о запусках баллистических ракет. Starlink по всей стране начал работать медленнее, что усложнило действия на фронте и удары на среднюю глубину по военным объектам РФ.

По словам Зеленского, американские коллеги прямо предупредили украинских военных: если удары по энергетике не прекратятся, обмен разведданными заблокируют. Впоследствии Киеву подали это как технический сбой.

«Это была не техническая проблема, это была воля», - сказал президент о сбоях Starlink.

Условия паузы - Patriot

Зеленский допускает, что Украина могла бы не бить по энергетике РФ, даже если Россия продолжит атаки. Но только в обмен на дополнительные ракеты в Patriot, и это, по его словам, минимум.

Президент Украины рассказал, что в ответ на просьбу об усилении ПВО США ослабили работу Starlink.

По оценке FT, нынешний кризис в отношениях Киева и Вашингтона – самый острый с февраля 2025 года, когда Трамп и его команда публично отчитали Зеленского в Овальном кабинете.

Главной причиной напряжения явились удары по российской нефтепереработке. Трамп связывает именно с ними удорожание дизтоплива в мире. Параллельно Минфин США открыл рынок для российского дизтоплива, а Украина назвала это соглашение нечестным.

В ночь на 14 октября терминалы Starshield на украинских дронах начали держать связь только до 160 км/ч. В тот же день Россия массированно ударила по энергетике, и Зеленский назвал это беспрецедентным неуважением Москвы в США.

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