Зеленский обратился к Маску

Зеленский обратился к Маску1
- 14.10.2026, 21:12
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Ограничения Starlink стоят жизней украинцев.
Украине жизненно необходима качественная спутниковая связь Starlink. Без него тяжело оградить людей от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану.
Президент ответил на вопросы журналиста насчет ограничения скорости Starlink в Украине компанией Илона Маска.
«Когда скорость Starlink падает - понятно, что происходит; если его выключают - это их решение», - говорит он.
Зеленский обратился к Илону Маску и назвал эти действия неправильными.
«Это большая ошибка, которая приводит к значительным потерям; это решение повлечет за собой много человеческих жертв. Из-за этого решения гибнут люди? Конечно, люди будут гибнуть. Если атаки будут продолжаться, а Starlink не будет работать - это, безусловно, не поможет», - отметил он.
Он надеется, что это ошибка и просит включить спутниковую связь на полную мощность.
«Возможно, какая-нибудь серьезная техническая проблема, не знаю, - но мы просим включить его снова. Думаю, это было бы честно и справедливо - как в отношениях между партнерами», - уточнил он.