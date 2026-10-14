Зеленский обратился к Маску 1 14.10.2026, 21:12

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Фото: Офис Президента Украины

Ограничения Starlink стоят жизней украинцев.

Украине жизненно необходима качественная спутниковая связь Starlink. Без него тяжело оградить людей от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану.

Президент ответил на вопросы журналиста насчет ограничения скорости Starlink в Украине компанией Илона Маска.

«Когда скорость Starlink падает - понятно, что происходит; если его выключают - это их решение», - говорит он.

Зеленский обратился к Илону Маску и назвал эти действия неправильными.

«Это большая ошибка, которая приводит к значительным потерям; это решение повлечет за собой много человеческих жертв. Из-за этого решения гибнут люди? Конечно, люди будут гибнуть. Если атаки будут продолжаться, а Starlink не будет работать - это, безусловно, не поможет», - отметил он.

Он надеется, что это ошибка и просит включить спутниковую связь на полную мощность.

«Возможно, какая-нибудь серьезная техническая проблема, не знаю, - но мы просим включить его снова. Думаю, это было бы честно и справедливо - как в отношениях между партнерами», - уточнил он.

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