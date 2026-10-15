Маск ответил Федорову на просьбу снять ограничения Starshield для ВСУ 15.10.2026, 3:02

Фото: Reuters

Миллиардер заявил, что это решение не зависит от его компании.

Владелец SpaceX Илон Маск в среду, 14 октября, заявил, что ограничения скорости для военного пакета Starshield зависят не от его компании, а от правительства США. Так он отреагировал на публикацию бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в X.

Федоров сообщил, что Starlink восстанавливает связь на скоростях до 160 км/ч. В то же время он подчеркнул, что для обороны Украины сейчас критически важно полностью снять ограничения скорости для Starshield. Федоров поблагодарил Маска и выразил надежду на его дальнейшую поддержку.

В ответ Маск пояснил, что Starshield и Starlink — это разные системы с разными владельцами.

«Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными, а в конечном счете — президентом США», — написал он.

По словам Маска, Starlink — это коммерческий сервис SpaceX. Его можно использовать только в гражданских или оборонительных целях, но не для наступательных военных операций, поскольку для коммерческой компании это было бы неуместно.

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