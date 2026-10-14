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Федоров: Работа Starlink в Украине восстанавливается

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  • 14.10.2026, 21:42
  • 3,690
Федоров: Работа Starlink в Украине восстанавливается
МИХАИЛ ФЕДОРОВ

Экс-министр обороны Украины поблагодарил Илона Маска.

Работа терминалов спутниковой связи Starlink в Украине восстанавливается. Об этом сообщил экс-министр обороны страны Михаил Федоров.

«Работа Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливается. Ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова полететь. Теперь нужно поработать над тем, чтобы вообще убрать ограничение скорости для Starshield», — сообщил Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

В соцсети X Федоров в своем посте о восстановлении работы терминалов поблагодарил Илона Маска.

Ранее в Минобороны подтвердили, что SpaceX без предупреждения Сил обороны Украины в ночь на 14 октября в одностороннем порядке ограничила работу терминалов Starshield («военный пакет») в движении. В военном ведомстве отметили, что поддерживают контакты с партнерами в США, НАТО и компанией SpaceX по поводу ограничения работы терминалов спутниковой связи.

В настоящее время установлен скоростной лимит — 160 км/ч. Когда аппарат превышает пороговую скорость, терминал теряет связь. Это затрудняет работу миссий БПЛА, в частности, перехватчиков и мидлстрайков, снижает возможности для фронтовой логистики, разведки и ретрансляции.

До этого об изменении работы Starlink сообщил советник президента Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш Бескрестнов.

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